Una imagen de 'This Is England'.
Cine

Crítica de 'This Is England': Ni eran ni son todos nazis

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 07:07

Comenta

Hace nada un lector de The Guardian escribió, airado, una carta al director de su periódico. Arremetía contra el último. crucigrama publicado en el diario ... londinense. Y lo hacía porque, una vez más, en la definición de 'skinhead' incluía palabras como 'racista', 'violento', 'nazi'. Insistía el lector en que siempre hubo y siempre habrá 'skinkeads' que no fueron ni son nada de eso y pedía respeto para un movimiento del que luego se apropiarían bastardos nacionalistas supremacistas, pero que en sus orígenes fue una gloriosa subcultura juvenil, una tribu urbana británica surgida allá por 1969 que bebía los vientos por la música jamaicana y en la que se amalgamaban de feliz manera la juventud obrera blanca y los emigrantes o hijos de emigrantes antillanos Y sí, llevaban botas Martens, las cabezas rapadas, chaquetas bomber, abrigos largos, sombreros y cadenas. Tirantes también. Bebían y fumaban y no les caían bien los hippies. Eran buena gente, Y ellas, un poco góticas. Hasta que los más pérfidos hijos de Albion no se infiltraron en sus filas recitando el discurso de Enrique V del Día de San Crispín y enarbolando la Cruz de San Jorge eran muy de fiar. Leales y valientes. Y lo siguen siendo. Lo sé porque yo tengo una sudadera donde se lee 'Skinheads Against Nazis'; me la encontré unos sanfermines. En Pamplona.

