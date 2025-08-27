Crítica de 'La comunidad': Sporting-Real Sociedad, X

Remasterizado y en pantallón, reestreno triunfal del filme del autor de 'El día de la Bestia'. 'El bar' y '30 monedas', amén de excelso productor ... de 'Los Muértimer' o 'Venus'.

Andan diciendo por ahí que 'La Comunidad' es como si a Hitchcock o a Polanski les hubiera dado por rodar en 13, rue del Percebe y no falta quien añade,más chusquero aún, que algo se parece a 'Aquí no hay quien viva'.

Valoración Datos Director Álex de la Iglesia.

Guion A. de la Iglesia y Guericaetxeberria

Música Kiko de la Rica

Música Roque Baños

Intérpretes Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, María Asquerino, Eduardo Antuña.

Cine Príncipe

Año 2000

Duración 107 minutos

De acuerdo si ustedes así gustan pero a mí, 25 años después, este pedazo de comedia negra negrísima y gloriosamente esperpéntica me trae también aromas de otras películas que vendrían después. 'REC', por ejemplo. 'Malasaña 34', por ejemplo. Y hasta, si me apuran, de la muy reciente e interesante 'Uno equis dos' porque también en ella el desencadenante del rico horror es una quiniela acertada. Curiosamente, en 'La Comuunidad' los 14 se logran porque Emilio Gutiérrez Caba aventura que el partido entre el Sporting de Gijón y La Real puede acabar en empate.

A mí el filme de La Maura y todos los demás me sigue maravillando. Porque además ahora me doy cuenta de que el ayudante de dirección es Telmo Esnal, de que entre las arpías del edificio está Ane Gabarain, de que también aparecen Gorka Aguinagalde, Mariví Bilbao, Borja Elgea, Ramón Barea y Luis Tosar. De que Sara Mazkiaran, ayudante de dirección en 'El hoyo 2' y 'La infiltrada', lo es también aquí y de que Antonio Rodríguez 'Mármol' ya andaba hace 25 años enredando con el sonido. Amén de deleitarme con los fabulosos títulos de crédito de Juan Gatti, el grandísimo artista que inclusó diseñó la divina parafernalia visual de 'Canciones para robots románticos', disco de Fangoria.

Disfruto muchísimo en 2025 con 'La Comunidad'. del año 2000. Entre la calle San Francisco El Grande y el edificio del Banco de Bilbao.