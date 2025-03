Crítica de 'La chica de la aguja': La parada de los monstruos

Quienes están en contra de esta película (los hay) atacan a los que pensamos que es portentosa (somos muchos) aduciendo que si nos gusta es ... porque nos refocilamos en lo sórdido, lo mugriento, lo maloliente, lo truculento, los bajos fondos y el fango; en lo cruel, lo impío, lo inhumano, lo infrahumano, lo bestial, lo deforme. En lo que antes era 'El caso' y ahora se llama 'True crime'. Excepto en México donde le dicen 'nota roja', dado que la sangre es siempre bermellona (excepto cuando se coagula sobre hollín y aguas fecales).

Valoración Datos Dirección: Magnus von Horn.

Guion: Line Langebek Knudsen, Magnus von Horn.

Pues sí. Nos gusta. Por eso nos gusta Dickens. Y Zola. Y 'Las flores del mal'. Y Poe. Y 'Freaks' de Browning, titulada en castellano 'La parada de los monstruos'. Y 'El hombre elefante'. Y la máscara que oculta el rostro del fantasma de la ópera. Y 'Nos vemos allá arriba'. Porque todo eso y lo hediondo, infecto y turbio, 'El gabinete del Dr. Caligari', 'Que el cielo la juzgue', 'Asuntos de mujeres', 'El acontecimiento', la mujer barbuda, 'Satantango' y los fotógrafos de cadáveres son la espectacular materia de la que se hicieron nuestras más amadas pesadillas. Y todo lo citado está, sí, en este filme.

Desde su paso por Cannes, y su candidatura en los Oscar, desde que se ha estrenado en nuestros salas esta película nórdica tiene un puesto de honor en nuestro gabinete de las maravillas. Maravillas fétidas, filmadas en un blanco y negro espeso como la brea.

'La chica de la aguja' (no, esto no es 'El tiempo entre costuras' ni 'El hilo invisible', no se confundan) tiene, sí, rasgos de cuento de hadas pero bien sabemos que todos esos relatos rezuman misterio, dolor, oscuridad. 'La chica de la aguja' le habría gustado, fijo, a aquella danesa que también sabía escribir oscuro, Isak Dinesen. Y también, no lo duden, a uno de sus compatriotas más extremados, Von Trier. Amamos, sí, los cuentos bellos y crueles.