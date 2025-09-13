Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de la película.
Crítica de cine | Expediente Warren: el último rito

Ni Annabelle pudo salvarlos

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:29

  • Dirección: Michael Chaves.

  • Guion Ian Goldberg, Richard Naing, David Johnson.

  • Foto Eli Bornt.

  • Música B. Wallfisch.

  • Intérpretes Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Ben Hardy.

  • Cines: Príncipe (V.O. y doblada), Urbil, Niessen, Garbera, Niessen.

  • Duración 135 minutos.

Lo siento. Es rematadamente larga, rematadamente tonta, rematadamente mala. Y mira que duele escribir eso sobre una película producida por dos de las compañías que ... llevan años manteniéndonos el alma en vilo y los pelos de punta, New Line (responsable de muchos títulos de John Waters y Wes Craven, de esa maravilla que es 'La acompañante' y de la tan interesante 'Destino final: lazos de sangre') y Atomic Monster ( 'The Monkey', 'M3GAN'). Hace daño definir como 'rematadamente larga, tonta y mala' una película firmada por el pedazo de autor y pedazo de artesano que es Michael Chavez, realizador de 'La monja II'. Y da mucha pena despedirse de los Warren, el matrimonio cazaespíritus, insultándoles de esta manera. Pero es lo que hay: rematadamente larga, rematadamente tonta, rematadamente mala. No la salvan ni los dos o tres cameos de la que probablemente sea la muñeca más maléfica del mundo (con permiso de otras mil, claro): Annabelle.

