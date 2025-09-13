Ni Annabelle pudo salvarlos

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección: Michael Chaves.

Guion Ian Goldberg, Richard Naing, David Johnson.

Foto Eli Bornt.

Música B. Wallfisch.

Intérpretes Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Ben Hardy.

Cines: Príncipe (V.O. y doblada), Urbil, Niessen, Garbera, Niessen.

Duración 135 minutos.

Lo siento. Es rematadamente larga, rematadamente tonta, rematadamente mala. Y mira que duele escribir eso sobre una película producida por dos de las compañías que ... llevan años manteniéndonos el alma en vilo y los pelos de punta, New Line (responsable de muchos títulos de John Waters y Wes Craven, de esa maravilla que es 'La acompañante' y de la tan interesante 'Destino final: lazos de sangre') y Atomic Monster ( 'The Monkey', 'M3GAN'). Hace daño definir como 'rematadamente larga, tonta y mala' una película firmada por el pedazo de autor y pedazo de artesano que es Michael Chavez, realizador de 'La monja II'. Y da mucha pena despedirse de los Warren, el matrimonio cazaespíritus, insultándoles de esta manera. Pero es lo que hay: rematadamente larga, rematadamente tonta, rematadamente mala. No la salvan ni los dos o tres cameos de la que probablemente sea la muñeca más maléfica del mundo (con permiso de otras mil, claro): Annabelle.

Pero, repito, es lo que hay. Ah, es igual de mala en V.O con subtítulos que doblada. Igual de mala en pantallón de lujo que en saloncito para 50 almas en pena. Igual de mala cuando intenta parecerse a 'El Exorcista' (¡ay qué pena, ay qué grima!) con su cura vestido de clerygman, alzacuellos y sombrero y atravesando la calzada con un maletín en la mano y cuando no intenta parecerse a nada porque no hay (casi) ninguna película tan rematadamente larga, tan rematadamente tonta, tan rematadamente mala como esta que, se supone, es la despedida a todos los casos de endemoniados y casas embrujadas que resolvieron (o no) los Warren. Pero aunque su última aventura recuerde, vaya vaya, a Amityville, pues tampoco. Sigue siendo rematadamente larga, rematadamente tonta, rematadamente mala.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cine