Deba-Azpeitia, lento es el camino

Cuidado, cuidado, vas a andar mal ante un toro negro. Si no te cuidas de él, lo tuyo está visto' ('zureak egin du') cuentan que ... le dijo una bruja de Deba a José Ventura de Laca 'El marinero' cuando aquel 2 de agosto de 1846 el banderillero debarra tomaba el camino hacia Azpeitia donde pondría los palos a los toros que lidiaría José Ituarte, 'Zapaterillo joven'. Tres veces sonará en la Feria de los saninaxios de 2025 el zortziko fúnebre que en su honor compusiera el organista azcoitiarra José Ignacio Aldalur. Porque razón tuvo la bruja y José murió en la plaza a la que hoy llaman 'la Sevilla del Norte'.

Si el Día de Santiago el elegante y bravísimo recortador cacereño Israel Pérez 'Ruso' se caló la txapela de campeón ante reses magníficas y terribles tal que, por ejemplo, el colorao 'Extraño' que corneó en el tobillo a otro gran quebrador, Sergio Valle, bien pudiera pasar que un venezolano destronara al de La Puebla, tan radiante él, tan divino, tan personaje de Hemingway tras su puerta grande en Pamplona, en el fervor del público que llenará el coso de Urola tres días tres. Y bien resulta que el mentado venezolano, Jesús Enrique Colombo (se rompió el cúbito el sábado), forjado en la materia de la que solo están hechos los pocos guerreros que, enfrentados a los Miura, tótemes en Navarra, son venerados por los tendidos de sol, debutó en Deba antes que en Aguascalientes, México. Fue en 2014. El día de San Roque. Dos orejas le cortó a un bonito toro de La Ventana del Puerto. Seguro que alguien le leyó aquella tarde la buenaventura y le dijo, 'Serás aclamado en Iruña y la fuerza te acompañará el 1 de agosto de 2025 cuando, protegido por la sombra del Izarraitz, torees junto a Damián Castaño y José Fernando Molina. Y serán los toros de tu triunfo los de Ana Romero'.

Once años ha tardado Colombo en recorrer los 24 kilómetros que separan Deba de Azpeitia. Once y unos cuantos Miura de por medio. No es mala la compañía que tendrá en el día primero del mes octavo, Molina salió por la puerta grande de Las Ventas en 2022 y a Damián Castaño hace nada los Miura (otra vez ellos) le abrieron las carnes en Santander. En cuanto a los Romero, son de origen Santa Coloma, como los que se corren en septiembre en Zestoa al son del 'Amparito Roca'.

Pero la bruja no supo en 1846 que en dos mil veinticinco no solo habría tanto torero que haría el paseíllo desmonterado por ser nuevo en esta plaza sino que también se estrenaría ganadería brava con tres toros tres: Vellosino. 'Alcaraván' es su animal mítico. Fue indultado en 2016 por Juan Leal. En Béjar.