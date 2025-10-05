Azkarate regresa a Nueva York

«Nueva York es probablemente uno de los lugares más importantes de mi recorrido profesional y vital. Un lugar al que he vuelto continuamente y ... donde en diferentes etapas de mi vida he intentado atrapar el palpitar de sus habitantes y entorno». Así resume la fotógrafa Isabel Azkarate su vinculación con la ciudad norteamericana. Allí estudió, en el International Photography Center, y estuvo residiendo unos años. Ahora vuelve con una exposición retrospectiva de su obra.

'She Is Her Camera' (Ella es su cámara) se ha inaugurado en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York y se puede visitar hasta el 18 de enero del año que viene. La muestra, que ha contado para su organización con la colaboración de Kutxa Fundazioa y el Instituto Etxepare, está compuesta por 56 imágenes, algunas de ellas sacadas hace cuatro décadas en esa urbe. El acto inaugural contó con la presencia de la autora, acompañada por Silvia Omedes, comisaria de la muestra y directora de la Fundación Photographic que la representa. También asistieron el reconocido artista plástico y cineasta neoyorquino Julian Schnabel, muy amigo de Azkarate; Javier Valdivielso, director de la sede del Instituto Cervantes que acoge la muestra; y Concepción Aranguren, delegada de Euskadi en Estados Unidos y Canadá.

La fotógrafa donostiarra se muestra encantada con este regreso a Nueva York. «Estoy muy feliz y contenta. La sala es preciosa», señala. Además, la experiencia no se ha quedado solo en la exposición. El International Photography Center también ha homenajeado a su ex alumna. Ha sido invitada por el prestigioso centro donde estudió y estableció su hoy reconocible estilo visual. Además de mantener un encuentro con los alumnos actuales, el libro publicado por Blume Editorial con imágenes de toda su trayectoria profesional, participará en el ICP Photobook Fest, donde también se han expuesto cuatro fotografías tomadas durante su estancia en los años 80.

Formación fundamental

En su visita al ICP, Azkarate recordó a Cornell Capa, hermano de otro ilustre fotógrafo, Robert Capa. «Lo recuerdo perfectamente como andaba por aquí. Lo que aprendí entonces fue fundamental para desempeñar después mi trabajo cubriendo atentados, manifestaciones...», explicó Azkarate.

La donostiarra está considerada la primera mujer fotoperiodista de Euskadi. A lo largo de varias décadas, ha documentado con su cámara la vida cultural, social y política de Gipuzkoa, construyendo un archivo visual de gran valor.

Sus fotografías recogen tanto la actualidad inmediata como escenas de la vida cotidiana, y han prestado especial atención al retrato de artistas, escritores y músicos, así como la transformación de los espacios urbanos y rurales .

Como señala Silvia Omedes, la exposición «invita a descubrir una estimulante trayectoria profesional y vital iniciada en Nueva York en los años 80 y desarrollada a lo largo de 40 años en el País Vasco. Esta muestra, que reúne instantáneas y peculiares personajes de ambas geografías, es un homenaje a experiencias iniciáticas y a excitantes encuentros urbanos que marcaron profundamente su singular forma de mirar e interpelar al mundo. Mujer intrépida, curiosa y muy empática aprendió en las calles de Manhattan, escenario inigualable para el género Street Photography, cuál era su rol en la vida y la fotografía es una gran herramienta para acercarse al otro, interrogarle y conocerse a uno mismo. El legado fotográfico de Azkarate, descubierto y puesto en valor recientemente, es un tributo a la diversidad humana y una crónica audaz e imprescindible de la vida cultural, social y política vasca de finales del siglo XX».