Azkarate, con su inseparable cámara, junto al cartel de la exposición.

Azkarate regresa a Nueva York

La donostiarra expone una retrospectiva de sus imágenes en la sede del Instituto Cervantes de la ciudad donde estudió fotografía hace cuatro décadas

R. Korta

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:26

Comenta

«Nueva York es probablemente uno de los lugares más importantes de mi recorrido profesional y vital. Un lugar al que he vuelto continuamente y ... donde en diferentes etapas de mi vida he intentado atrapar el palpitar de sus habitantes y entorno». Así resume la fotógrafa Isabel Azkarate su vinculación con la ciudad norteamericana. Allí estudió, en el International Photography Center, y estuvo residiendo unos años. Ahora vuelve con una exposición retrospectiva de su obra.

Te puede interesar

