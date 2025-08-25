Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El artista Eric La Casa inaugura el miércoles 27 con un concierto su instalación sonora en Tabakalera

La intervención 'AIR.ratio 3' se podrá experimentar en la escalera principal hasta el 25 de enero

Chloé Falcón Lardière

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:59

La intervención sonora 'AIR.ratio 3' del artista francés Eric La Casa convertirá la escalera principal de Tabakalera en un paisaje sonoro donde «el aire ... adquiere protagonismo». Esta instalación es parte de una investigación sobre los rumores y movimientos del aire que el artista ha experimentado durante mucho tiempo en su hogar. Al trasladar esa experiencia íntima a un espacio público la obra ofrece una nueva forma de entender el espacio y el tiempo. «El aire está hecho de lo que somos y de lo que hacemos juntos. Es memoria, es cuerpo, es historia compartida», explica el autor.

