El artista Eric La Casa inaugura el miércoles 27 con un concierto su instalación sonora en Tabakalera
La intervención 'AIR.ratio 3' se podrá experimentar en la escalera principal hasta el 25 de enero
Chloé Falcón Lardière
San Sebastián
Lunes, 25 de agosto 2025, 18:59
La intervención sonora 'AIR.ratio 3' del artista francés Eric La Casa convertirá la escalera principal de Tabakalera en un paisaje sonoro donde «el aire ... adquiere protagonismo». Esta instalación es parte de una investigación sobre los rumores y movimientos del aire que el artista ha experimentado durante mucho tiempo en su hogar. Al trasladar esa experiencia íntima a un espacio público la obra ofrece una nueva forma de entender el espacio y el tiempo. «El aire está hecho de lo que somos y de lo que hacemos juntos. Es memoria, es cuerpo, es historia compartida», explica el autor.
Para inaugurar la instalación, que se podrá experimentar hasta el 25 de enero durante el horario de apertura del edificio, Eric La Casa ofrecerá un concierto el miércoles 27 a las 19.00 horas en la sala Z de Tabakalera. La propuesta, titulada 'Home Listening', parte de la investigación sonora desarrollada en su propio apartamento en París, donde durante años ha explorado los límites entre lo audible y lo inaudible de la vida cotidiana.
'AIR.ratio 3' es la decimotercera intervención del proyecto Scala de Tabakalera, que transforma la escalera del edificio en un laboratorio sonoro que invita a explorar las relaciones entre arquitectura, cuerpo y escucha.
