Un trabajador veterano a punto de prejubilarse y el joven que va a relevarlo comparten el tiempo, a veces incómodo, en un almacén. Iker Galartza ... y Gurrutxaga vuelven a mostrar su humor juntos después de la obra 'Lehendakari gaia'. Desde hoy y hasta el domingo representan en el Teatro Principal de Donostia 'Almacenados', primero en castellano y luego en euskera.

– Los personajes son unos perdedores. ¿Puede eso desanimar un poco al público?

– Son dos antihéroes, pero muy cercanos. Personajes terrenales con los que es fácil encariñarse. No digo que cualquiera se vea reflejado punto por punto, pero sí que muchas de las situaciones que viven les han pasado a todos alguna vez. Hay algo muy humano en ellos que hace que el espectador conecte, incluso aunque sus vidas no sean ejemplares.

– Lo importante es que la gente se lo pasa bien viéndola.

– Muchísimo. Es cierto que no es como otros trabajos más festivos, pero para nosotros es muy estimulante salir de la zona de confort, cambiar de registro, sorprender. Esta es una historia preciosa, con un toque especial que atrapa, y al final la gente sale del teatro con una sonrisa y también con algo en que pensar.

Fechas: Del 11 al 13 de agosto, en castellano. Del 14 al 17 en euskera.

Lugar y horario: Teatro Principal de Donostia. Todas las funciones a las 20.00 horas.

Precios: 20 y 26 euros.

Duración: 80 minutos.

– La obra juega con el tiempo, los silencios y las mentiras.

– Las mentiras pequeñas son muy humanas: a veces decimos algo falso por caer bien o para no quedar mal, y sin darnos cuenta se convierten en una bola enorme. En la función eso se lleva al extremo, y es muy divertido ver cómo los personajes intentan sostener esas invenciones. Y los silencios para mí son oro. Si un silencio provoca incomodidad en el público, es que hemos hecho bien nuestro trabajo. Es un recurso que da mucha verdad a la escena, y cuando después llega un estallido emocional o un momento de humor, el contraste es mucho más potente.

– Desde la obra 'Lehendakari gaia' ha evolucionado mucho Gurrutxaga como actor

– Mucho. Los papeles ayudan a crecer como actor. Cuando hizo 'El Lehendakari' quizá no habría interpretado esta obra del mismo modo. Ahora se deja llevar más, cree de verdad en lo que está haciendo y se entrega. En el escenario ya no se ve al futbolista, sino al actor.

«Son dos antihérores, pero muy cercanos y terrenales. Es fácil encariñarse con ellos»

– ¿Es una comedia o es eso que ahora se llama 'dramedia', una mezcla ambos géneros?

– Es una comedia, pero con matices. El público se ríe mucho, aunque a veces se da cuenta de que son situaciones duras. Esa mezcla de humor y emoción es lo que hace grande al teatro: poder reírse y al minuto siguiente emocionarse o reflexionar.

– Aunque le faltan bastantes años, ¿le ha hecho pensar en su propia jubilación?

– No demasiado. En el texto original mi personaje se jubila; yo lo modifiqué para que hablara de prejubilación, jugando con la edad y dejando que el público haga sus cálculos. Muchos se sorprenden al descubrir que todavía no llego a los 50. Siempre he aparentado más edad de la que tengo.

Trabajar con el silencio «Si un silencio provoca incomodidad es que estamos haciendo bien el trabajo. Es un recurso que aporta verdad»

– Compagina teatro, cine, televisión y circo. ¿Es por necesidad o por vocación?

– Por vocación, aunque también hay que comer, jajaja. Me considero afortunado por poder hacer lo que me gusta. Es cierto que a veces se solapan proyectos y no es fácil organizarlos, pero si tuviera más tiempo libre haría lo mismo sin cobrar. Eso sí, no lo digamos muy alto que luego me toman la palabra.

– ¿Qué le aporta cada medio?

– La televisión da fama, el cine glamur, el teatro tablas y el circo es la madre de todos: barro, aplausos, lentejuelas, viento, esfuerzo físico y emocional, y una satisfacción enorme cuando todo sale bien.

Futuro «Lo mejor está por llegar. Cuando recibo un guion lo leo con ilusión y pienso que puede ser ese papel especial»

– Está rodando una serie.

– Es sobre fútbol femenino. Interpreto al entrenador, un tipo que empieza un poco a regañadientes, pero que acaba dándolo todo por su equipo. Me encanta porque combina mi gusto por el fútbol con la interpretación. Y se nota cuando un guion lo escribe alguien que sabe del deporte

– Entre un gran papel en una serie o que la Real gane un título, ¿qué elegiría?

– Ojalá sean las dos cosas. Soy optimista con la Real, aunque reconozco que el equipo está en transición. Hemos tenido años muy buenos y confío en que sigan llegando. ¿Te acuerdas cuando te dije hace unos años que íbamos a ir a Europa? Pues en este próximo lo vamos a lograr de nuevo.

–Suele decir que lo mejor está por llegar

– Seguro, seguro que lo mejor está por llegar. Cuando recibo un nuevo guion, lo leo con ilusión, pensando que puede ser ese papel especial. Y algún día, sonará el teléfono con esa oportunidad.