Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Zuhaitz Gurrutxaga e Iker Galartza son los protagonistas de la comedia 'Almacenados.

Iker Galartza

Actor y guionista
«La mezcla de humor y emoción es lo que hace grande al teatro»

Junto a Zuhaitz Gurrutxaga interpretan en castellano y euskera desde hoy al domingo en el Teatro Principal la comedia 'Almacenados'

Roberto Herrero

Roberto Herrero

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:56

Un trabajador veterano a punto de prejubilarse y el joven que va a relevarlo comparten el tiempo, a veces incómodo, en un almacén. Iker Galartza ... y Gurrutxaga vuelven a mostrar su humor juntos después de la obra 'Lehendakari gaia'. Desde hoy y hasta el domingo representan en el Teatro Principal de Donostia 'Almacenados', primero en castellano y luego en euskera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  3. 3

    La política se desnuda en verano
  4. 4

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6

    «La feroz polarización que sufrimos alienta esta gran ola de la extrema derecha»
  7. 7 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  8. 8

    Uno de cada diez coches vendidos en Gipuzkoa ya es chino a pesar de los aranceles de Europa
  9. 9 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  10. 10 Programa de hoy domingo 10 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La mezcla de humor y emoción es lo que hace grande al teatro»

«La mezcla de humor y emoción es lo que hace grande al teatro»