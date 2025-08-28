Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia
Bianca Scout, Ane Leux y Euskadiko Orkestra, en la agenda de Kutxa Fundazioa en Septiembre

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:28

Kutxa Fundazioa, a través de su compromiso con la cultura, la educación, la investigación y el bienestar social, organiza y promueve una amplia variedad de actividades y convocatorias dirigidas a diferentes públicos. A lo largo del año, la fundación pone en marcha programas, talleres, exposiciones y eventos destinados a fomentar la participación activa de la sociedad en diversos ámbitos.

Además, Kutxa Fundazioa gestiona convocatorias para apoyar iniciativas y proyectos que contribuyan al desarrollo cultural, social y científico en su entorno. Estas convocatorias están abiertas a instituciones, entidades y personas físicas que deseen presentar propuestas en áreas como la cultura, la innovación social, la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

Destacado de la agenda de septiembre

KTG. Ane Leux

5 de septiembre | 22:00 h Irun. Museo Oiasso (jardines)

KTG. Ane Leux

Actuación de Ane Leux, proyecto musical seleccionado por el programa Katapulta Tour Gipuzkoa 2025. La cantautora donostiarra, que publicó su primer álbum, «Sense», en colaboración con el guitarrista colombiano Carlos Andrés Mendoza y que ha teloneado a Christina Rosenvinge o Morgan, actuará en los jardines del Museo Oiasso de Irún.

María Cueto. Tejer lo efímero: texturas, repetición, geometría, circularidad

Sábados de septiembre Kursaal - Sala Kubo

María Cueto. Tejer lo efímero: texturas, repetición, geometría, circularidad

Todas los sábados de septiembre tendremos la oportunidad de acercarnos en la sala Kubo del Kursaal a la obra de la artista en torno al textil y al arte de la fibra.

Adelaida + Bianca Scout

6 de septiembre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba

Adelaida + Bianca Scout

Actuación de Adelaida y Bianca Scout en el marco del festival She Makes Noise. Adelaida es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional dentro del pop electrónico mientras que Bianca Scout es una artista británica con base en Glasgow que presenta su nuevo disco, Pattern Damage, donde se mueve entre el ambient, la música clásica, el rap y la electrónica.

Tina Barney. Lazos familiares | Visita comentada

Domingos de septiembre Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Artegunea

Tina Barney. Lazos familiares | Visita comentada

Todos los domingos se ofrecen visitas comentadas a la exposición Tina Barney. Lazos familiares que se puede visitar en la sala Kutxa Fundazioa Artegunea hasta el 2 de noviembre.

Bobbi Relac + Peachy Joke

26 de septiembre | 19:00 h Azpeitia. Sanagustin Kulturgunea

Bobbi Relac + Peachy Joke

Bobbi Relac es un proyecto liderado por Bobbi Relac (voz y guitarra), junto a Sergio Patxuko (Joxe Ripiau, Patxuko Nice), Javier Vallejo (Los Nerviosos, Thee Eliam) y Jorge Murci (Los Bracco, Batman Beer). Su música combina delicadeza, humor e ironía, como una especie de canción sanadora que surge del desgarro. Peachy Joke, tras más de una década de trayectoria con un sonido enérgico, regresa con una propuesta más madura y exploradora, fiel a sus raíces pero mirando hacia el futuro.

Euskadiko Orkestra. Berlioz / Ravel

30 de septiembre | 19:30 h Kursaal

Euskadiko Orkestra. Berlioz / Ravel

Euskadiko Orkestra arranca la Temporada Sinfónica 25 - 26 celebrando el 150 aniversario del nacimiento de Ravel, con su obra cumbre sinfónico-coral Daphnis et Chloé. Estrenado en 1912 por los legendarios Ballets Rusos, Ravel aspiró con esta partitura a «recrear fielmente la Grecia de mis sueños», y aunque no cosechó gran éxito como obra escénica, pronto fue reconocida como una cumbre en el uso virtuoso de una orquesta.

Mantente informado

Para mantenerse informado sobre las fechas y plazos de las actividades y convocatorias, se recomienda consultar periódicamente los canales oficiales de Kutxa Fundazioa, como su página web, redes sociales y boletines informativos.

Aquí tienes la agenda de Kutxa Fundazioa de septiembre.

