Adrià, Muñoz y Aduriz, los caminos del ingenio a debate

Incomodidad, emoción, fantasía, esfuerzo, generosidad, locura, riesgo, valentía... Solo son algunas de las palabras que tres de los genios de la cocina española, Albert Adrià, Dabiz Muñoz y Andoni Luis Aduriz, utilizaron durante una de las citas más esperadas de esta edición de Reale Seguros Madrid Fusión. Los tres reflexionaron sobre un concepto tan importante como es la creatividad y sus esclavitudes. «La palabra creatividad meda mucho respeto. Me gusta más innovar. Ferran me retiró de la cocina para innovar», apuntó Adrià para marcar distancias.

«Soy curioso e innovador. Creativo es cuando me pagaban para crear», remacha un curioso que «se o pregunta todo». «Para hablar de creatividad hay que entrar en un caso llamado flujo, que puede ser en la ducha o en la orilla del mar», explicó, por su parte, Aduriz, mientras Muñoz asentía con la cabeza.

Una creatividad que no tiene caducidad, aunque sí puede tenerla «el esfuerzo para conseguirla», añadió el chef madrileño que define este proceso como «una parte muy íntima». «Me ha tocado ver muy de cerca a gente de bastante edad, desde un director de orquesta hasta un profesor investigador. Tenían mentalidades jóvenes y eso es porque la van desarrollando con una mentalidad joven», explicó Aduriz.

Pero esa creatividad viene acompañada de la exigencia y de cierta tortura. «No puedo huir de quién soy. Me encantaría hacer tortillas de patata para 300 personas, pero no me dejan», señaló, medio broma medio en serio, el máximo responsable del barcelonés elBarri. Muñoz reconoce que pasó años de angustia y de sufrimiento por intentar salir de la zona de confort. «Generar ideas nuevas constantemente puede ser un tormento por la exigencia de crear cosas buenas», incidió el chef del triestrellado DiverXO, aunque afirma que no se pone límites. «Estoy obsesionado con hacer cosas únicas y diferentes», afirma.

Adrià, que considera al responsable de Mugaritz «más 'bulliliano' que yo, afirma que acabó un poco harto de explicarlo todo con la palabra. «Déjame hablar con el cliente a través de la factura. Él es el juez y decidirá», señaló, antes de poner en valor el fallo. «No me arrepiento de nada. Es necesario equivocarse», incidió con contundencia Aduriz.

¿Y sobre las clasificaciones? Adrià decidió parafrasear a su hermano: «Ferran decía que las guías estaban muy bien cuando eres el primero». Aduriz recalcó que es hay que vivir con ellas «con naturalidad». «Las guías y las listas están para bien y para mal. Si jugamos es con todas las consecuencias», advirtió Muñoz. «Lo importante es tener el restaurante lleno porque hay restaurantes Michelin que no llenan», afirmó el cocinero madrileño.

La ensaimada, un manjar judío para burlar a la inquisición

Se apagaron las luces y se hizo el silencio. Solo un foco rompía la oscuridad en el escenario del auditorio principal del Madrid Fusión en la tarde de este martes cuando empezó a sonar una música hebrea con aire ancestral. La ponencia del pastelero Tomeu Arbona y el cocinero Andreu Genestra fue una de las más originales de la segunda jornada del congrso, ambos chefs empezaron a trenzar una masa de pan hasta formar un círculo. «¿Qué será lo que traman?», se mascaba entre el público. El resultado final era una ensamiada clásica y la conferencia llevaba por título 'La huella judía en la cocina de Mallorca'.

«En Mallorca se generó una cocina de resistencia judia, consumida en la intimidad de las casas, siempre con miedo a ser denunciados por los vecinos por culpa de los olores. Esto lo sabemos por los autos de fe y los documentos de la Santa Inquisición. Eso ocasionó una disolución de la cocina judía en la mallorquina. Muy poca gente sabe que la ensaimada viene de said, una palabra hebrea que significa manteca. Es igual al de todas las comunidades judías, pero gracias a su forma se podía llevar a un horno comunal sin ser denunciado», arrancó la ponencia Arbona, como desvelando un secreto, un descubrimiento de arqueología culinaria que llevase años enterrado.

La empanada de cordero que muchas familias mallorquinas comen los jueves santo o la presencia de la sangre en la sobrasada también fueron elementos de la dieta de los hebreos durante la Edad Media, una presencia que gracias a las investigaciones de Arbona y Genestra no ha quedado olvidada en la isla. «En sus inicios, la ensaimada era un pan. La empanada simbolizaba la granada, la fertilidad y el amor en la cultura judía. En 'El Cantar de los Cantares' nos cuentan que se consumía en Sabath y que tenía tantos trozos de carne como preceptos contenía el Talmud», apunta Genestra.

En otros casos, los manjares hebreos pasaron a formar parte con normalidad de la cocina cristiana. «Es el caso de la chuleta envuelta en ensaimada y rellena de albondiguilla», narraban los chefs mientras iban dándole forma a dicho plato sobre la sartén.

Rozando el final de la ponencia se volvió a hacer el silencio y esta vez, con voz de mujer, la música hebera interpretada en directo -esta vez por una mujer- regresó al escenario. El público volvió a abrir los ojos sabíendo algo nuevo.