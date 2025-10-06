Victoria de Nerea Urteaga y Rubén Ruzafa en la Flysch Trail

Sara Utrera zumaia. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Nerea Urteaga y Rubén Ruzafa se llevaron la victoria en la XVI edición de la Flysch Trail, y Jule Olaizola y Mikel Goikoetxea se impusieron en la corta.

La carrera de montaña se disputó con lluvia y barro. A las 9.30 se dio salida en Beheko Plaza a los casi 400 corredores y corredoras de la prueba larga, que debían completar un recorrido de 24 kilómetros, con un desnivel acumulado de 1.007 metros. El primero en llegar fue el vecino de Aizarnazabal Rubén Ruzafa, ganador de la pasada edición. Ruzafa completó la prueba en 1:49:59. El segundo puesto fue para Nicolás Tabarant, de Azereix, con un tiempo de 1:51:29. El tercer puesto fue para Beñat Ibañez, de Zumarraga, con 1:52:40. Dos zumaiarras quedaron cerca de pisar el podio de la general de 24 km: Jokin Gijarro y Mikel Aizpurua, que pasaron la línea de meta juntos en un tiempo de 1:55:48 y 1:55:49, en cuarta y quinta posición, respectivamente.

La zumaiarra Nerea Urteaga fue la primera corredora en completar la prueba larga. Urteaga fue tercera en la pasada edición, y este año ha sido la ganadora con un tiempo de 2:12:30. El segundo puesto fue para Ania Hernández, de Gasteiz, con 2:14:18; y el tercero para Jone Zenitagoia, de Elorrio, con 2:14:19.

Carrera corta

A las 10.00 horas se dio inicio a la carrera corta, en la que las y los 271 participantes, 19 de ellos menores de edad, debían completar un recorrido de 14 kilómetros, con un desnivel acumulado de 487 metros. El mutrikuarra Mikel Goikoetxea fue el más rápido en completar la carrera con una marca de 1:01:54. El donostiarra Mikel Gurrutxaga llegó segundo, 40 segundo después de Goikoetxea (en 1:02:35) . El tercer puesto fue para Andoni Egiguren, de Bidania-Goiatz, con un tiempo de 1:03:25. El zumaiarra más rápido en completar la prueba corta fue el joven Julen Alkorta (sub18), con una marca de 1:04:57.

La zumaiarra Jule Olaizola fue la vencedora de la prueba corta con un tiempo de una hora 14 minutos 41 segundos. El segundo escalón del podio femenino fue también para una zumaiarra: Garazi Artola. Artola pisó la línea de meta en 1:17:40. El tercer puesto fue para Laia Zumeta, de Aizarnazabal, con 1:19:03. La zumaiarra Libe Zamakola (sub18) fue cuarta (1:21:56).