Una victoria y una derrota, en la velada de Donostia

Dos púgiles de Zumaia Cuban Boxing, Iñaki Lope 'Xolomo' (71 kilos élite) y Jesús Magnevy (62 kilos élite), participaron en la velada de Boxeo neoprofesional que tuvo lugar el sábado en el Frontón Atano III de Donostia.

Jesús Magnevy ganó por KO técnico en el tercer asalto. «Fue un dominio total. En el primer asalto le proporcionó a su rival dos cuentas de protección, y en el tercer asalto los árbitros decidieron parar el combate», ha explicado Rubén Arredondo, responsable de Zumaia Cuban Boxing. El zumaiarra Iñaki Lope, por su parte, hizo un muy buen combate, «pero no fue suficiente contra un rival con buenos fundamentos de boxeo. Nos faltó intercambiar más golpes en la medía y corta distancia», ha explicado, y ha añadido: «De esto se trata, de ir trabajando y mejorando de los fallos que cometemos. Estamos muy contento con los dos combates, ahora toca seguir trabajando».

La próxima cita para Zumaia Cuban Boxing será el Torneo Open Bizkaia, en donde participarán boxeadores de todo Euskadi y del estado. En representación del club zumaiarra participarán Jared Chavarria, en 63 kilos Júnior, y Jesús Magnevy, en 60 kilos élite.