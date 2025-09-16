Últimos días para poder acceder a una vivienda de la promoción de Torreaga

El Ayuntamiento de Zumaia ha recordado a las personas interesadas en participar en el sorteo de Viviendas de Protección Oficial de Torreaga que deberán formalizar ... en Etxebide la solicitud de inscripción como demandante de vivienda (en régimen de propiedad y en Zumaia) antes del viernes, día 19. Las personas que estén ya dados de alta en Etxebide, también deberán comprobar que tienen actualizado el expediente, y, en especial, deberán comprobar que tienen guardados correctamente los datos relativos a la unidad convivencial.

Por lo tanto, para participar en el sorteo las y los zumaiarras interesados deberán realizar dos pasos: por un lado, deberán haber solicitado la inscripción como demandantes de vivienda en Etxebide (en régimen de propiedad) y comprobar que los datos están correctamente guardado. Y, más adelante, presentar la solicitud para participar en el sorteo en el Ayuntamiento, en el plazo de 15 días una vez que se publique la convocatoria en el BOG. El Ayuntamiento informará próximamente sobre el plazo de la convocatoria del sorteo.

Desde el Ayuntamiento recuerdan a la ciudadanía que, para cualquier duda sobre el proceso, puede contactar con la Oficina de Vivienda: 943 86 50 25 o etxebizitzabulegoa@zumaia.eus.