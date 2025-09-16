Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Proyecto del bloque de VPO de Torreaga. UDALA

Zumaia

Últimos días para poder acceder a una vivienda de la promoción de Torreaga

El día 19 finaliza el plazo para formalizar la solicitud como demandante de vivienda en Etxebide

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26

El Ayuntamiento de Zumaia ha recordado a las personas interesadas en participar en el sorteo de Viviendas de Protección Oficial de Torreaga que deberán formalizar ... en Etxebide la solicitud de inscripción como demandante de vivienda (en régimen de propiedad y en Zumaia) antes del viernes, día 19. Las personas que estén ya dados de alta en Etxebide, también deberán comprobar que tienen actualizado el expediente, y, en especial, deberán comprobar que tienen guardados correctamente los datos relativos a la unidad convivencial.

