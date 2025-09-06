Mikel Arrasate y Ainhoa Murua, ganadores del XVIII Triatlón Sprint

Mikel Arrasate, del Amandarri Triatloi Kluba, y Ainhoa Murua, de Zarauzko Triatloi Elkartea, lograron la victoria en la 18ª edición del Triatlón Sprint de ... Zumaia, organizado por Zumaiako Triatloi Taldea (ZTT) y que reunió a alrededor de 400 triatletas.

Las y los participantes del triatlón sprint –federados y no federados– completaron un recorrido de 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. Este año, como novedad, la salida de natación para los federados fue directamente desde el agua para que fuese más fluida y segura, y así evitar golpes entre los participantes.

Mikel Arrasate, ganador también de la pasada edición, se impuso con un tiempo de 56 minutos y 10 segundos. Al igual que el año pasado, el segundo puesto fue para Joanes Goitisolo, del Peñota Dental Alusigma, con un tiempo de 57:27, y el tercero para Aimar Murua, también del Peñota, con 57:39. Rubén Ruzafa fue el primer miembro de Zumaiako Triatloi Taldea en finalizar la prueba, en el puesto 16, y con un tiempo de 1:03:24.

Ainhoa Murua fue la triatleta más rápida en completar el triatlón. La de Zarauzko Triatloi Taldea cruzó la línea de meta con una marca de 1:07:43. El segundo puesto fue para Ane Gurtubay, del Galdakaoko Mozilo, con un tiempo de 1:08:47, y el tercer puesto para Eneritz Urrutia, del Peñota Dental Alusigma, con 1:11:21.

Por otro lado, Maier Miota y Markel Ortiz de Pinedo fueron los ganadores en la categoría cadete, en la distancia super sprint. Las y los participantes de la super sprint, o prueba corta, debían completar 350 metros a nado, 11,4 kilómetros en bici y otros 2,5 kilómetros corriendo.

Maier Miota fue la más rápida en completar la prueba con un tiempo de 36:38. El segundo puesto fue para Malen Arano (37:23) y el tercero par Naiara Saez de Jauregi (37:34). En categoría masculina, Markel Ortiz de Pinedo fue el más rápido, cruzó la línea de meta en 36:49, seguido por Danel Conde (38:57) y Eneko Calderon (40:40).

Por otro lado, Unai Rementeria (1:29:07) fue el ganador del triatlón adaptado en la distancia Sprint, seguido por Aitor Oleaga (1:42:41), ambos del Bizi Hadi Kirol Taldea. Y Garazi Legorburu (53:13) y Alain Irazu, del club deportivo Kemen, (1:06:48) fueron los ganadores del triatlón adaptado en distancia súper sprint, el cual fue Campeonato de Euskadi (350m a nado, 10 km en bici y 2,5km de carrera). Clasificación en www.triatloi.org.