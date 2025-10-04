Landa eremuko emakumeen egoera aztertzeko ikerketa beka eskatzeko epea zabalik

ZumaiaLanda eremuko emakumeen egoera aztertzeko ikerketa beka eskatzeko epea zabalik
Proposamenak aurkezteko epea azaroaren 13an amaituko da. Bigarren aldiz zabaldu da deialdia, lehenengoa hutsik gelditu ondoren
Zumaia
Larunbata, 4 urria 2025, 20:59
Zumaiako Udalak 6.700 euroko ikerketa-beka eskainiko du, landa eremuko emakumeen egoera sozioekonomikoa, kulturala eta politikoa aztertzeko helburuarekin. Ikerketaren bidez, emakumeek landa ingurunean izan duten eginkizunaren ikusgarritasuna eman nahi zaio, genero desberdintasunak identifikatu eta horiei aurre egiteko estrategiak proposatuz. Deialdia bigarren aldiz zabaltzen da, lehenengoa hutsik gelditu ondoren.
Ikerketa euskaraz egin beharko da, gehienez sei hilabeteko epean, eta banaka nahiz taldeka aurkeztu daiteke deialdira. Baldintza modura, parte-hartzaileek unibertsitate ikasketak eta euskararen C1 maila egiaztatu beharko dituzte (taldeetan, gutxienez %50ak eta arduradunak, derrigorrez). Hautatutako pertsonak edo taldeak bekaren emaitza jendaurrean aurkeztu beharko dute.
Eskabideak aurkezteko epea zabalik dago, eta azaroaren 13ra arte aurkeztu ahal izango dira proposamenak, Zumaiako Udalaren Erregistro Orokorrean edo egoitza elektronikoaren bidez.
Oinarriak ondorengo estekan kontsulta daitezke: https://zumaia.eus/files/22gazteria/2025_oinarriak_-beka.pdf.
Informazio guztia eta eskaera telematikoa: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU081128377
2021ean azkena
Berdintasun alorreko aldizkako beka da honakoa, eta azken deialdia 2021ean egin zuen Udalak (bere garaian adierazi zen bezala, bi edo hiru urtean behin argitaratuko da deialdi hau). 2025eko deialdia, beraz, etenaldi baten ostean dator, eta Zumaiako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren barruan kokatzen da. Zehazki «zaurgarritasun egoeran dauden emakumeen bizi baldintzak hobetzea» helburu duen 2.2 puntuari erantzuten dio.
Azken deialdian, 2021ean, Maitane Subijana Zendoiak eta Miren Osa Galdonak lortu zuten beka, eta 'Mostradore atzean' ikerketa egin zuten. Lan horretan, 1940 eta 2020 bitartean Zumaiako emakume merkatarien eta ostalarien historia azaleratu zuten. Ikerlana liburuxka batean jaso zuten, eta, gainera, merkatarien bizipenak jasotzen dituen podcasta prestatu zuten. Informazio gehiago hemen: Mostradore atzean ikerlanean jasotakoak.