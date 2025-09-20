Intervención para renovar el cruce de Larretxo

Sara Utrera zumaia. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Las obras del ascensor de Itzurunbidea están en su recta final. Esta semana se ha instalado la plataforma del ascensor y en los próximos días los operarios realizarán labores de hormigonado. El Ayuntamiento tiene como objetivo mejorar la movilidad ciudadana y la accesibilidad en el barrio, y el nuevo ascensor contará con tres paradas: Itzurunbidea, la zona central y el paso por la parte alta de Larretxo.

Ahora que la obra del ascensor está a punto de finalizar, el Ayuntamiento de Zumaia ha tomado la decisión de mejorar los pasos de peatones de la zona. En el cruce de Larretxo faltan dos pasos de cebra y en varios puntos las aceras son más estrechas que dos metros —actualmente no se cumplen las condiciones mínimas de accesibilidad—. Además, los aparcamientos situados en el cruce generan obstáculos. Esta situación crea dificultades a los peatones; no sólo a los que van en silla de ruedas, sino también a cualquier peatón y, en casos graves, al transporte de camillas de ambulancias.

Con la nueva transformación, los vecinos y vecinas podrán acceder al ascensor de forma segura, cómoda y accesible desde las viviendas cercanas. Para ello, solo se eliminarán los aparcamientos estrictamente necesarios; desde el Ayuntamiento subrayan que estas medidas son imprescindibles para garantizar la accesibilidad. Esta intervención se llevará a cabo atendiendo a las peticiones de varios vecinos y vecinas y a lo recogido por el Ayuntamiento en el Plan de Accesibilidad.

El Ayuntamiento de Zumaia recuerda que este proyecto es «un paso importante para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida en el barrio». El ascensor estará operativo antes de fin de año, y para entonces también estarán finalizadas las actuaciones en el cruce de Larretxo.