Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención que se realizará en Larretxo. UDALA

Zumaia

Intervención para renovar el cruce de Larretxo

El Ayuntamiento realizará obras complementarias para mejorar la accesibilidad en el entorno del ascensor de Itzurunbidea

Sara Utrera

zumaia.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

Las obras del ascensor de Itzurunbidea están en su recta final. Esta semana se ha instalado la plataforma del ascensor y en los próximos días los operarios realizarán labores de hormigonado. El Ayuntamiento tiene como objetivo mejorar la movilidad ciudadana y la accesibilidad en el barrio, y el nuevo ascensor contará con tres paradas: Itzurunbidea, la zona central y el paso por la parte alta de Larretxo.

Ahora que la obra del ascensor está a punto de finalizar, el Ayuntamiento de Zumaia ha tomado la decisión de mejorar los pasos de peatones de la zona. En el cruce de Larretxo faltan dos pasos de cebra y en varios puntos las aceras son más estrechas que dos metros —actualmente no se cumplen las condiciones mínimas de accesibilidad—. Además, los aparcamientos situados en el cruce generan obstáculos. Esta situación crea dificultades a los peatones; no sólo a los que van en silla de ruedas, sino también a cualquier peatón y, en casos graves, al transporte de camillas de ambulancias.

Con la nueva transformación, los vecinos y vecinas podrán acceder al ascensor de forma segura, cómoda y accesible desde las viviendas cercanas. Para ello, solo se eliminarán los aparcamientos estrictamente necesarios; desde el Ayuntamiento subrayan que estas medidas son imprescindibles para garantizar la accesibilidad. Esta intervención se llevará a cabo atendiendo a las peticiones de varios vecinos y vecinas y a lo recogido por el Ayuntamiento en el Plan de Accesibilidad.

El Ayuntamiento de Zumaia recuerda que este proyecto es «un paso importante para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida en el barrio». El ascensor estará operativo antes de fin de año, y para entonces también estarán finalizadas las actuaciones en el cruce de Larretxo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Intervención para renovar el cruce de Larretxo

Intervención para renovar el cruce de Larretxo