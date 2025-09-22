Inscripciones abiertas para el taller de estimulación cognitiva para mayores

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zumaia han organizado una serie de actividades dirigidas a las personas mayores del municipio. Entre ellos, el taller ... de estimulación cognitiva que se impartirá entre el 6 de octubre y el 15 de diciembre. Esta iniciativa tiene como objetivo mantener activa la memoria de las personas mayores a través de diferentes ejercicios y actividades.

Las sesiones se ofrecerán en la sala del Hogar. Habrá dos grupos: el primer grupo se reunirá entre las 16.00 y las 17.00 horas, y el segundo entre las 17.10 y las 18.10 horas.

El precio de la matrícula es de 10,50 euros. Las personas interesadas en participar deberán abonar el dinero, indicando el nombre y apellido, en el siguiente número de cuenta: 2095 5174 90 1060024873 (Kutxabank).

El plazo de matriculación finaliza el 26 de septiembre. Las personas que necesiten más información pueden acudir a las oficinas de los Servicios Sociales (en el centro Branka), llamar al 943.862200 o escribir a brankaharrera@zumaia.eus.

Paseos Tipi-Tapa

Por otro lado, desde los Servicios Sociales han informado de que ya han comenzado los paseos 'Tipi-tapa'. Las y los usuarios del programa 'Tipi-tapa' se reúnen todos los miércoles, a las 10.00 de la mañana en Beheko plaza, para realizar paseos de una hora por el pueblo en grupo. Este espacio ofrece a las y los mayores de Zumaia la posibilidad de relacionarse con otras personas y así realizar actividad física en compañía. La actividad está dirigida por voluntarios.

En este caso, la inscripción está abierta durante todo el año. Quien quiera participar puede apuntarse en las oficinas de los Servicios Sociales del edificio Branka (943.862200 o brankaharrera@zumaia.eus).