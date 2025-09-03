Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Zumaiako Udaltzaingoaren eraikina. UDALA

Zumaia

Ikusgai dago Udaltzaingoen hautaketa prozesuaren behin-behineko onartu eta baztertuen zerrenda

Baztertutako hautagaiek irailaren 16ra arteko epea izango dute erreklamazioak aurkezteko

Sara Utrera

Sara Utrera

Zumaia

Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:07

Hainbat udaltzain lanpostu behin betiko izaeraz betetzeko hautaketa prozesua martxan dago, eta dagoeneko ikusgai dago onartu eta baztertuen behin behineko zerrenda. Baztertutako hautagaiek irailaren 16ra arteko epea (hau barne) izango dute erreklamazioak aurkezteko eta, hala badagokio, akatsak zuzentzeko.

Deialdia bateratua da, eta elkarrekin ari dira Zumaiako Udala, Azpeitiko Udala eta Getariako Udala. Honakoak ez dira plaza berriak izango; lehendik existitzen diren plazak behin betiko izaeraz betetzea da xedea, herriotako udaltzaingoen jarraikotasuna eta gertutasuna bermatzeko helburuarekin.

Deialdiak lanpostu kopurua handitzeko aukera ere aurreikusten zuenez, hasiera batean aurreikusitako bost plaza horiez gain, Azpeitiko Udaleko lanpostu zerrendako lau plaza gehitu dira deialdira, eta horiek ere oposizio-lehiaketaren bidez beteko dira.

Behin-behineko zerrenda eta plaza berrien inguruko informazio osoa Zumaiako Udalaren webgunean daude ikusgai. Prozesuaren inguruko informazio guztia ondorengo estekan: https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/LLEHautaketaProzesuakWEB/concursosAytos/6705/0/81/ver?idioma=eu

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ikusgai dago Udaltzaingoen hautaketa prozesuaren behin-behineko onartu eta baztertuen zerrenda

Ikusgai dago Udaltzaingoen hautaketa prozesuaren behin-behineko onartu eta baztertuen zerrenda