Idoia Torregarairen 'Zaharrizketa', gaur Emakumeon* Etxean

ZumaiaIdoia Torregarairen 'Zaharrizketa', gaur Emakumeon* Etxean
S.U.
zumaia.
Asteazkena, 1 urria 2025, 20:55
Idoia Torregaraik 'Zaharrizketa' izeneko bakarrizketa eskainiko du gaur arratsaldean Emakumeon* Etxean. Saioa 18:30ean hasiko da eta irekia da.
«Emakumea izatea loteria tokatzea bezalakoa da: zaila. Bakarrizketa honek emakumeek 'zahar' hitzarekin eta zahartzearekin dugun harremana arakatzen du modu umoretsuan. Mediku-bisitak, menopausia, señoratasuna, sexua, elkarbizitza eta teknologia berriak ditu hizpide. Go- goeta sakonak eta barre algarak uztartzen dituen ikuskizun hau zahartzaroa aldarrikatzeko gonbidapena da. Zatoz!», gonbidatzen dute.
