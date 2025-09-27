Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia

Finaliza el plazo para solicitar ayudas destinadas al alquiler

Se podrá recibir una subvención de hasta 150 euros por mes

Sara Utrera

zumaia.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

El martes, día 30, finaliza el plazo para solicitar ayudas al alquiler. Las personas perceptoras podrán recibir una subvención de hasta 150 euros por mes. Las solicitudes se pueden presentar desde el Servicio de Atención Ciudadana (ayuntamiento) o telemáticamente.

El Ayuntamiento subvenciona a las y los zumaiarras que viven de alquiler si cumplen una serie de condiciones. Los requisitos más importantes son tener contrato de alquiler, realizar el pago mediante transferencia bancaria y no superar los límites de ingresos establecidos en las bases. Hace tres años, además, se introdujo una nueva condición en las bases de las subvenciones destinadas a las personas de 18 a 35 años: la solicitud de subvenciones del programa Gaztelagun de alquiler de vivienda del Gobierno Vasco.

Asimismo, con el fin de mejorar la subvención, el año pasado aprobó otras modificaciones y mejoras en la ordenanza reguladora de las subvenciones al alquiler e incorporar el concepto de unidad convivencial. Ante el aumento de los precios de los alquileres de viviendas, los ingresos máximos para acceder a las subvenciones se elevaron a 28.000 euros para el único solicitante; y el de las unidades convivenciales el límite es de 38.000 euros. Además, las ayudas al alquiler del Ayuntamiento son compatibles con el programa Emantzipa del Gobierno Vasco, con el fin de reforzar las ayudas al alquiler de jóvenes. (No confundir con el programa Gaztelagun, en cuyo caso será incompatible y además será necesario justificar la solicitud de ayuda del Ayuntamiento). Como hasta ahora, las personas solicitantes mayores de 36 años deberán cumplir otro requisito: podrán recibir la subvención al alquiler si destinan al alquiler un 30% o más de sus ingresos.

Para más información: en la www.zumaie.eus, en la oficina de la vivienda del Ayuntamiento, etxebizitzabulegoa@zumaia.eus o 943.865025.

