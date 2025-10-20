Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zumaia

Exposición de Cimasub 24/25, desde hoy en la sala Oxford

S. U.

Zumaia.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Cimasub Tour 24/25 -Ciclo internacional de Cine Submarino llega hoy a Zumaia. El Cimasub ha recorrido diferentes localidades de Gipuzkoa y Bizkaia con una programación variada que combina cine submarino, exposiciones fotográficas y actividades escolares. Al igual que en años anteriores, el público puede disfrutar de los diferentes trabajos audiovisuales y fotográficos de la última edición del Cimasub, joyas que muestran la belleza, la diversidad y la fragilidad del mundo marino.

El Cimasub cerrará el mes en Zumaia, con cine submarino el día 23, a las 19.00 horas, en la sala Aita Mari (entrada gratuita). La exposición fotográfica, por su parte, podrá visitarse en la Sala Oxford desde hoy, día 21, hasta el 2 de noviembre. La muestra podrá ser visitada de lunes a viernes de 18.00 a 20.00, y los fines de semana de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.

Además, el jueves, día 23, la sala Aita Mari también acogerá el Txikiziklo Submarino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Exposición de Cimasub 24/25, desde hoy en la sala Oxford