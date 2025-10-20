Exposición de Cimasub 24/25, desde hoy en la sala Oxford

S. U. Zumaia. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Cimasub Tour 24/25 -Ciclo internacional de Cine Submarino llega hoy a Zumaia. El Cimasub ha recorrido diferentes localidades de Gipuzkoa y Bizkaia con una programación variada que combina cine submarino, exposiciones fotográficas y actividades escolares. Al igual que en años anteriores, el público puede disfrutar de los diferentes trabajos audiovisuales y fotográficos de la última edición del Cimasub, joyas que muestran la belleza, la diversidad y la fragilidad del mundo marino.

El Cimasub cerrará el mes en Zumaia, con cine submarino el día 23, a las 19.00 horas, en la sala Aita Mari (entrada gratuita). La exposición fotográfica, por su parte, podrá visitarse en la Sala Oxford desde hoy, día 21, hasta el 2 de noviembre. La muestra podrá ser visitada de lunes a viernes de 18.00 a 20.00, y los fines de semana de 12.30 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.

Además, el jueves, día 23, la sala Aita Mari también acogerá el Txikiziklo Submarino.