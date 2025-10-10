Dos púgiles de Zumaia Cuban Boxing en la velada de Boxeo neoprofesional de Donostia

Sara Utrera zumaia. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Dos púgiles de Zumaia Cuban Boxing participarán en la velada de Boxeo neoprofesional que tendrá lugar hoy en el Frontón Atano III de Donostia. Organizada por el club Sorabox, la cita reunirá a jóvenes talentos y combates de gran nivel.

El zumaiarra Iñaki Lope 'Xolomo' se medirá a Dani de Sorabox, en la categoría 71 kilos élite, mientras que Jesús Magnevy peleará contra Arkaitz de Nafar Sustraiak, en 62 kilos élite. Magney llega al encuentro tras una victoria en el Torneo '4 Jinetes del Apocalipsis' de Toledo disputado el pasado mes. «Estamos preparados para asumir este reto», ha expresado Rubén Arredondo, responsable de Zumaia Cuban Boxing. La velada de Donostia comenzará a las 18.00 horas y contará con diez combates.