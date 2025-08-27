Darahli agradece a todos los que han colaborado con 'Vacaciones en Paz'

El programa Vacaciones en Paz de este año ha llegado a su fin. Las niñas y los niños que han pasado el verano en ... Euskal Herria se encuentran ya de camino a los campamentos de refugiados saharauis.

Un año más, a través de este programa, las niñas y los niños saharauis han podido pasar el verano fuera del desierto y de las duras condiciones de los campamentos de refugiados; asimismo, las familias vascas han podido ayudar al pueblo saharaui y convivir con otra cultura.

La asociación Darahli ha llevado a cabo dos proyectos dentro de esta iniciativa: el albergue y las familias de acogida. En lo que respecta al albergue, como en los últimos nueve años, en estos dos meses también han visitado la localidad de Larrabetzu. 23 niñas y niños saharauis, de entre 10 y 12 años, han disfrutado junto a las y los voluntarios de Darahali en el campamento de Larrabetzu. Asimismo, alrededor de 55 jóvenes han participado como coordinadores y monitores, la mayoría de ellos de Zumaia, pero también han colaborado varios azkoitiarras y azpeitiarras. «El trabajo de estos jóvenes monitores ha sido extraordinario: gestionar todas las actividades habituales como hacer las comidas, habitaciones, lavar y recoger la ropa, limpieza general, duchar a los niños,... También organizar actividades y salidas a la piscina, a la playa, o conocer los pueblos de alrededor. Y, como no, uno de los objetivos de este programa: llevarlos a las revisiones médicas y al dentista para mejorar el estado de salud de los pequeños», han explicado desde Darahli.

Por otro lado, dentro del programa Vacaciones en Paz, 10 niñas y niños han estado durante estos meses junto con nueve familias de acogida de la comarca del Urola, concretamente de Azkoitia, Azpeitia, Zumaia y Zestoa. El programa ha sido gestionado por la asociación Darahli, con labores de coordinación, documentación e intermediación. «Tanto para las familias como para los niños y niñas saharauis ha sido una experiencia muy enriquecedora y fructífera. Y ahora, estos niños tienen dos familias: una en el Sahara y otra en nuestra comarca», han expresado desde la asociación.

Experiencia

Según han expresado desde Darahli, para las familias acogida, para los niños y niñas que han estado en las familias o en el albergue, para todos los jóvenes que se han implicado en el programa, ha sido un verano «lleno de aventuras, de experiencias, de solidaridad, de cuidados, de fiestas, de conocimiento mutuo, de risas y de carcajadas. Hemos organizado fiestas de bienvenida, realizado diversas actividades, creado lazos, y aprendido más sobre el pueblo saharaui, la historia y su cultura. De hecho, este programa es más que una aventura de un verano».

Por último, desde la asociación Darahli, quieren dar las gracias a todos los ayuntamientos, asociaciones, entidades, jóvenes y familias que han ayudado a llevar adelante su proyecto. Y en especial, al Ayuntamiento de Zumaia «porque nos ha ayudado económicamente, y al de Larrabetzu por cedernos el albergue y darnos todas las facilidades para que pudiéramos organizar nuestro campamento de verano». Darahli tiene la intención de volver a poner en marcha el albergue el próximo verano, «pero nuestro sueño es conseguir más familias de acogida en Zumaia, Azkoitia, Azpeitia y Zestoa».