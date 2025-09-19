El convento abre sus puertas

El Convento de Zumaia se ha abierto por primera vez a la ciudadanía. La Escuela de Música y Danza y diferentes agentes culturales ya ... están allí, y las viejas paredes han recogido las primeras notas musicales, pasos de baile y encuentros. Después de muchos años cerrado, el espacio histórico ha cobrado vida.

El acto institucional de inauguración tendrá lugar el 24 de septiembre y, además, los días 27 y 28 se realizarán visitas guiadas para ver el resultado de los trabajos de renovación para convertir el edificio en el lugar de encuentro cultural.

El Convento de las Carmelitas, también conocido popularmente como el Convento de las Monjas (Mojaxarren Komentua), se ha llenado de vida. Las clases y los ensayos ya han comenzado, pero el convento no será solo un lugar para actividades culturales. Desde el primer momento se ha pensado y creado como un agente comunitario. Situado en el corazón de la Parte Vieja, es un lugar de unión para la creatividad, el encuentro y la interacción.

Asimismo, y para dar respuesta a estos objetivos, el modelo de gestión no será descendente. El Ayuntamiento y las asociaciones locales están definiendo conjuntamente los criterios de uso y organización, con la ayuda de la Fundación Elhuyar. «El objetivo es claro: crear un espacio vivo gestionado entre todos y todas, que se nutre de la aportación y la creatividad de la ciudadanía y que aporte al pueblo y a las y los zumaiarras», ha explicado el Consistorio.

La inauguración oficial del Convento se celebrará el miércoles 24, con representantes políticos, técnicos y representantes de los agentes culturales. Sin embargo, los zumaiarras tendrán la oportunidad de conocer el espacio los días 27 y 28 en las visitas guiadas que se realizarán al público. Las visitas serán de 11.30 a 13.00 horas y para poder acudir será necesario inscribirse en la Casa de cultura Alondegia, de 9.30 a 14.00, llamando al 943.861056 o escribiendo a kulturetxea@zumaia.eus. La fecha límite para apuntarse será el jueves, día 25 (hasta las 14.00). El número de plazas de las visitas será limitado y más adelante, si fuera necesario, se organizarán más visitas de este tipo.

En primavera se preparará un amplio programa para celebrar la nueva etapa del espacio cultural.

Siguientes pasos

A pesar de que el convento ya está en marcha, todavía no está completamente terminado. En los próximos meses vendrán otros pasos: El espacio más conocido, la capilla del convento, se convertirá en un auditorio que estará disponible en primavera de 2026. Tendrá una capacidad para 300 personas de pie (o 120 sentadas) y se preparará para albergar todo tipo de artes escénicas.

También se prevé que el jardín esté preparado para la primavera, con el objetivo de crear un nuevo espacio de encuentro en contacto directo con el entorno.

Después vendrán el albergue, el centro de interpretación para conocer la vida de las monjas y la cantina-cafetería, para completar el uso social del espacio.

El objetivo del Ayuntamiento es que el Convento se convierta en punto de encuentro para la red cultural y de conexión para la comunidad de Zumaia. Al mismo tiempo, dar vida al Casco Viejo y fortalecer la actividad del casco urbano es otro de los objetivos principales del proyecto.

Inversión de 6,18 millones

El proceso de restauración comenzó a finales de 2022 y las obras civiles finalizaron en septiembre de 2024. El espacio ha sido totalmente adaptado para el uso de la ciudadanía y el Ayuntamiento de Zumaia ha invertido un total de 6,18 millones de euros. Gran parte de esta cantidad ha sido posible gracias a subvenciones obtenidas de diferentes entidades: 2,78 millones de euros a través del programa PIREP del Gobierno de España; 241.935 euros a través del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco; y 400.000 euros para el acondicionamiento del jardín y espacios exteriores a través del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.

El Ayuntamiento realizará nuevas inversiones en los próximos meses para el correcto desarrollo de las infraestructuras. En este sentido, el Ayuntamiento sigue trabajando en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y en la concertación de nuevos convenios con otras instituciones «para potenciar la vida y el uso del Convento». A día de hoy mantiene una relación directa con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral de Gipuzkoa.