Zumaia

Comienzan las obras de la nueva pasarela hacia la residencia San Juan

S. U.

Zumaia.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Comenta

La Diputación Foral iniciará hoy, día 15, las obras de construcción de la nueva pasarela para mejorar la accesibilidad desde la plaza Eusebio Gurrutxaga hasta la residencia San Juan. El proyecto realizará un seguimiento del itinerario público que une el núcleo urbano con la residencia, con el objetivo de adecuar el entorno y garantizar la accesibilidad.

La nueva pasarela será la continuación del proyecto realizado en 2019. En aquella época se llevó a cabo la primera fase de conexión entre la plaza Eusebio Gurrutxaga y la Residencia: ascensor y puente y la nueva plazoleta, mejorando la accesibilidad entre el núcleo urbano y la residencia. Ahora se completará este recorrido prolongando la pasarela hasta la entrada de la residencia San Juan y ofreciendo un vial peatonal continuo y accesible.

El proyecto será responsabilidad la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el contexto de la renovación integral de la residencia San Juan. De hecho, en los próximos años está previsto reformar toda la residencia: se derribará el edificio de las monjas y se adaptarán todas las instalaciones a las normativas actuales, con el objetivo de crear un espacio más moderno y accesible para las personas mayores.

Debido a las obras, durante los próximos meses se producirán cambios intermitentes de tráfico en la zona del barrio de San José. Este tipo de modificaciones serán comunicadas a todos los vecinos con tiempo.

