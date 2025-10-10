Herido un hombre de 72 años tras sufrir un accidente con su tractor en un monte de Zestoa

Un hombre de 72 años de edad ha resultado herido este viernes por la mañana tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en ... un monte de la zona del barrio de Oikia perteneciente al término municipal de Zestoa. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los servicios de emergencias han sido alertados del suceso alrededor de las 10.45 horas. En el momento del siniestro se encontraba solo. Al lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza, personal sanitario y un helicóptero medicalizado por si era necesario su traslado urgente. Finalmente ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Donostia como consecuencia de las lesiones que presentaba.

Las fuentes no han concretado qué tipo de accidente ha sufrido el hombre. En la mayoría de los casos se trata del vuelco del tractor y en muchas ocasiones la edad del conductor supera los 70 años, como ha ocurrido con la persona herida este viernes en Zestoa.

Accidentes mortales

Los accidentes de tractor se han multiplicado en los últimos años en Gipuzkoa, en muchos casos con consecuencias fatales. En julio del pasado año se produjeron dos muertes en una semana, un baserritarra en Amezketa y otro en Usurbil, y un mes antes falleció otro hombre en el barrio de Olaberria de Irun.

En septiembre de 2023 una mujer de Aduna perdió la vida tras colisionar con su tractor contra un árbol en un manzanal, y apenas un mes antes un baserritarra¡ falleció en Azkoitia cuando circulaba por un camino rural del barrio de Urrategi.

Los vuelcos de los tractores agrícolas representan alrededor de la mitad de los accidentes con esta maquinaria en el Estado. Al año se producen una media de 6,87 fallecidos por cada 100.000 tractores frente a los 2,61 muertos registrados por cada 100.000 turismos, lo que conlleva más del doble. Suponen 88 víctimas mortales de media cada año, a un ritmo de siete al mes.

En abril de 2022 en el barrio Barruti de Olaberria un hombre quedó atrapado debajo de su tractor cuando trabajaba en su caserío. Además, el 9 de julio de 2021 un vecino de Aizarnazabal falleció en el polígono Igerategi de Getaria.