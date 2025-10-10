Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Herido un hombre de 72 años tras sufrir un accidente con su tractor en un monte de Zestoa

Al lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado pero finalmente ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Donostia

A. I.

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:20

Un hombre de 72 años de edad ha resultado herido este viernes por la mañana tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en ... un monte de la zona del barrio de Oikia perteneciente al término municipal de Zestoa. Según ha informado el Departamento de Seguridad, los servicios de emergencias han sido alertados del suceso alrededor de las 10.45 horas. En el momento del siniestro se encontraba solo. Al lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza, personal sanitario y un helicóptero medicalizado por si era necesario su traslado urgente. Finalmente ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Donostia como consecuencia de las lesiones que presentaba.

