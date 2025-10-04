Zurekin ofrece formación a sus socios para una gestión profesional basada en datos

ZarautzZurekin ofrece formación a sus socios para una gestión profesional basada en datos
Bajo el título 'Claves del éxito', serán cuatro jornadas gratuitas dirigidas a responsables de bares, restaurantes y alojamientos de Zarautz
Zarautz
Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00
La asociación de hosteleros de Zarautz Zurekin ha presentado el programa formativo 'Claves del éxito', un ciclo de cuatro mañanas dirigido a responsables de ... bares, restaurantes y alojamientos de la localidad. Se celebrará en Etxezabala comenzando este lunes, día 6, para proseguir los siguientes tres lunes, días 13, 20 y 27 de octubre, en horario de 9.30 a 12.00, en grupos reducidos y con un formato taller + debate orientado a resolver problemáticas reales de los establecimientos hosteleros.
El programa abordará, de forma práctica, los ejes que hoy diferencian a los negocios rentables: visión integral 360º del restaurante, digitalización a lo largo de toda la cadena de valor, gestión por datos y KPIs, sostenibilidad, experiencia de cliente y organización de cocina y sala. Se trabajarán plantillas, checklists y cuadros de mando para aplicar desde el día siguiente.
«Queremos que nuestros asociados pasen de 'apagar fuegos' a una gestión profesional basada en datos: lo que no se mide, no se puede mejorar», señala Maider Izaguirre, secretaria general de la Asociación, subrayando que el curso ayudará a transformar la intuición en decisiones objetivas que impactan en márgenes, servicio y reputación.
Serán cuatro jornadas y para empezar, se informará para 'Conocer el sector y el negocio de cada uno: diagnóstico, propuesta de valor y control de negocio'. En la segunda jornada se hablará de compras, inventario, flujos de cocina y sala, donde se esconden los márgenes...
También se abordará el tema del equipo humano: liderazgo, turnos, comunicación y reducción de rotación, para finalizar, con las claves finales: marketing local y online, gestión de reseñas y plan de acción medible (PDCA).
«El gran salto competitivo está en profesionalizar el back office y tomar decisiones con indicadores sencillos -ticket medio, tiempos de servicio, mermas - que cualquiera puede seguir a diario», apuntan desde el equipo formativo de la empresa Bidetu, destacando que una digitalización integral puede reducir entre un 5% y un 15% los costes operativos. Además, el programa incorpora sostenibilidad (reducción de desperdicio, proveedores locales) como estándar competitivo y palanca de reputación, alineado con los ODS y la normativa vigente.
El curso es gratuito para los miembros de Zurekin. Quienes aún no pertenecen a la Asociación están invitados a informarse sobre cómo asociarse para beneficiarse de ésta y otras formaciones, con apoyo sectorial, visibilidad y ventajas en digitalización y sostenibilidad. Unirse a Zurekin es apostar por la competitividad y la profesionalización del sector en Zarautz. Zurekin agrupa a los establecimientos hosteleros para impulsar la mejora continua del sector, la formación, la innovación, la sostenibilidad y la promoción local. Trabaja en red con instituciones y empresas para que la hostelería de Zarautz siga siendo un referente de calidad, trato humano y experiencia memorable.
Para participar en las jornadas, basta con llamar o escribir al 688.614473 (Maider) o en el correo electrónico: zurekinostalarielkartea@gmail.com
