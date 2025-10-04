Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La asociación Zurekin presenta un nuevo programa formativo para los hosteleros de Zarautz. ETXEBERRIA

Zarautz

Zurekin ofrece formación a sus socios para una gestión profesional basada en datos

Bajo el título 'Claves del éxito', serán cuatro jornadas gratuitas dirigidas a responsables de bares, restaurantes y alojamientos de Zarautz

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00

Comenta

La asociación de hosteleros de Zarautz Zurekin ha presentado el programa formativo 'Claves del éxito', un ciclo de cuatro mañanas dirigido a responsables de ... bares, restaurantes y alojamientos de la localidad. Se celebrará en Etxezabala comenzando este lunes, día 6, para proseguir los siguientes tres lunes, días 13, 20 y 27 de octubre, en horario de 9.30 a 12.00, en grupos reducidos y con un formato taller + debate orientado a resolver problemáticas reales de los establecimientos hosteleros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

