El Zarautz de Tercera Federación recibe al Alavés C

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Esta tarde a partir de las 15.45 horas, se juega en el campo municipal de Asti el partido correspondiente a la decimotercera jornada de Tercera Federación entre el Zarautz y el Alavés C.

Los gasteiztarras están a cinco puntos de los nuestros y vienen de ganar el derbi de la capital alavesa frente al Aurrera de Vitoria a domicilio pero perdieron en casa la jornada precedente con el Leioa.

Como todos los filiales, será un equipo joven y con talento al que los zarauztarras deberán apretar para buscar la tercera victoria en lo que llevamos de competición ante su afición. Precisamente el último visitante de Asti fue el Aurrera de Vitoria que se llevó los tres puntos en un partido en el que los de Joseba Roteta merecieron más, algo parecido a lo sucedido en Zubieta con la Real Sociedad C.

Los amantes del fútbol tienen mañana otra interesante cita en Asti con el partido de Liga Nacional juvenil donde los de Jiame Colado reciben al Danok Bat B a las 15.45 horas.