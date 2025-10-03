Antxon Etxeberria zarautz. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Tras decir adiós al verano, el Ayuntamiento de Zarautz ha hecho balance de los servicios que han estado en marcha durante esta temporada. El de socorrismo, gestionado por BPXport, ha tenido 70 personas trabajando en la playa de Zarautz y, durante el periodo de verano han atendido a un total de 357 personas (242 en 2024), de las que 42 (58 en 2024) fueron después trasladadas al correspondiente centro médico. En lo que se refiere a rescates en el agua, han sido 92 durante los tres meses y medio que ha durado el servicio de socorrismo, una cifra menor a la del verano anterior (126 rescates en 2024). Hay que lamentar la muerte de un bañista este verano en la playa de Zarautz. En la última semana de la temporada, los socorristas tuvieron que rescatar un bañista canadiense de 76 años, que se sentía indispuesto y, una vez en tierra, no pudieron reanimarlo.

«A lo largo de este verano ha habido días de intenso trabajo para el personal del servicio de socorrismo, tanto por las intervenciones a realizar en la playa como para sacar del agua las medusas que aparecían. Pero, en general, podemos decir que ha sido un verano fantástico, en la misma línea de los últimos años», señala el concejal de Servicios, Iban San Martín.

El servicio de socorrismo también ha ofrecido ayuda con el baño adaptado, atendiendo a un total de 7 personas.

Una vez finalizados los servicios veraniegos, el Ayuntamiento recuerda que no hay servicio de socorrismo en la playa de Zarautz, por lo que hace un llamamiento a la ciudadanía para que extremen la precaución en el agua y tengan cuidado con las corrientes del mar. De la misma manera, el servicio de limpieza de la playa, a cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, acaba también de finalizar su tarea de limpieza diaria.