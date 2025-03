El Sub18 de Gipuzkoa Sortzen se clasifica para el Campeonato de España

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Sábado, 8 de marzo 2025, 21:33 Comenta Compartir

Pese a que todavía a la temporada del equipo Sub18 de Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen le restan bastantes jornadas, ya conocen que a finales del mes de abril disputarán la fase final del Campeonato de España de rugby de la categoría en Valencia.

No será el único representante vasco, ya que también el Hernani ha conseguido la otra plaza que le correspondía a la federación vasca en ese torneo. Ya la pasada campaña el buen trabajo de la cantera local de rugby dio sus frutos al proclamarse Campeones de Euskadi en esta misma categoría derrotando al Elorrio.

Los máximos responsables de este equipo, Mikel Larrañaga y Jose Larrañaga, llevan años trabajando la cantera, formando un equipo que más adelante pueda surtir al primer equipo de División de Honor de jugadores, pero por el momento disfrutan preparando a la juventud y logrando éxitos como el presente.

Dos apasionados

Mikel y Jose coinciden en el apellido y también en su pasión por este deporte. Los encontramos en las instalaciones de Asti, donde antes de comenzar una nueva jornada de entrenamiento nos atienden para resumir el logro conseguido.

«Tenemos una plantilla corta pero ya el pasado año con varios jugadores Sub16 conseguimos el título vasco por lo que este año teníamos claro que podíamos luchar por los primeros puestos. Dar una continuidad a esa buena dinámica y buscar una buena posición clasificatoria era el objetivo», subraya Mikel.

El hecho es que para esta temporada el grupo vasco de la categoría, al ampliarse de 8 a 16 los equipos que vayan a acudir a la fase final del Campeonato nacional, contaba con dos plazas, ha permitido a Gipuzkoa Sortzen lograr ese premio de acudir al estatal. Competirán en Valencia a finales de abril con el primero del grupo valenciano, el segundo madrileño y el cuarto catalán.

Para Jose lo que se ha conseguido es gracias a «la piña que hacen entre ellos, no era un objetivo principal entrar en esa fase final pero a medida que avanzábamos en la temporada se veía que había posibilidades. Los jugadores se propusieron dar el máximo, tanto fuera como dentro del campo y como siempre les digo todo esfuerzo tiene su premio y lo hemos conseguido».

Cierto es que la gran oferta deportiva de Zarautz hace que captar jóvenes para una determinada disciplina deportiva sea difícil pero en ello está la sección de rugby, «con esta camada de chavales llevamos ya bastantes años trabajando y lo bueno es que se ha mantenido el grupo que lleva desde los 8 años jugando juntos, algo que no es fácil, porque con estas edades es habitual que se deje de competir por diversos motivos, estudios, etc. Además en este grupo hay chavales de diversas localidades, no solo de Zarautz y Lasarte-Oria, y eso tiene su mérito teniendo en cuenta que no van juntos al colegio ni se ven fuera del entrenamiento. Pero vemos que vienen a gusto a entrenar, se ha formado una especie de cuadrilla, son amigos y además fuera del campo hacemos cenas y todo eso se refleja luego en el campo». Tienen un vínculo especial y se nota en el campo en momentos clave, ayudándose los unos a los otros. Cuando uno falla otro tira y en el campo hablan, se comunican y esa relación de amistad les ayuda en el juego».

Entrenan tres veces por semana más el partido, fijos, y «los chavales no fallan, hacemos dos entrenamientos de campo con algo de físico y uno más en el que entrenan con el preparador físico», cometan los dos.

La competición en la liga vasca se ha dividido en dos fases, una primera con dos grupos y los cuatro mejores de cada una segunda fase. Al alcanzar el ecuador de esta segunda fase Hernani encabeza la liga seguido del Gipuzkoa Sortzen y ellos dos son los escogidos para acudir a Valencia.

A esto hay que añadir que ambas escuadras están ya clasificadas también para semifinales del Campeonato de Euskadi, torneo que ya ganaron la pasada temporada. Por lo tanto ahora les restan 7 jornadas más que pueden utilizar para preparar mejor la fase nacional.

Tener un primer equipo en División de Honor B anima a los jóvenes a luchar por tratar de llegar a jugar con los mayores, «eso sería lo ideal. Tienen un buen nivel y seguro que lucharán por llegar a jugar en el primer equipo donde ya hay jugadores con los que han compartido equipo en años anteriores», recuerda Jose.

Muchos padres se asustan al escuchar que su hijo o hija quiere practicar este deporte, «yo les digo que les dejen, que prueben y luego la experiencia me dice que esos mismos padres se sorprenden de lo que ven. El respeto para con el árbitro, la buena relación con el adversario, el tercer tiempo, son cosas que solo se dan en este deporte», destaca Mikel.

Cualquiera puede iniciarse, «es un deporte que se adapta a cualquiera. Yo lo que dice Mikel, la primera impresión es siempre la misma, rugby violencia, pero más allá de eso está el compromiso, la amistad, lo que hay fuera del campo, e insisto mucho en esto que es lo que hace que todo lo de dentro funcione, que lo prueben».

Disfrutar de la experiencia

Regresando a esa fase del mes de abril, «a los chicos les digo que este equipo tiene la capacidad, que incluso en muchos equipos senior no se ve, por la calidad que tienen, que se les puede plantear cualquier sistema de juego a la hora de jugar contra cualquier rival. Eso nos ha ayudado mucho durante la temporada. También me gusta ver jugar al rival para saber a qué me enfrento. No tenemos preparado nada especial, vamos a disfrutar, hacer el mejor campeonato posible. Que regresen a gusto que nosotros con eso estaremos también contentos», termina Jose.

Este torneo supondrá un gasto extra para las arcas del Club, «por eso hemos sacado unas camisetas que se pueden comprar en el campo, en el Bar Basarri y a través de en nuestras redes sociales por 10 euros. También haremos algún sorteo y esperamos la colaboración de todos».