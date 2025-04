Roteta todavía confía en alcanzar al Añorga y este sábado reciben al Mondragon

Zarautz y Mondragon se verán las caras este sábado a partir de las 16.00 horas en Asti en partido correspondiente a la vigésimo novena ... jornada de División de Honor Regional.

A estas alturas cada punto es muy valioso pero el Zarautz necesita sumar de tres en tres para tratar de alcanzar al Añorga, líder, y de paso evitar que sus perseguidores recorten su ventaja.

Para el entrenador local, Joseba Roteta, «todavía nuestro objetivo sigue siendo lograr el primer puesto. Sabemos que en este momento parece difícil, el Añorga no falla, pero por ejemplo esta semana juega en Bergara donde no es fácil ganar y dentro de algunas jornadas nos enfrentamos a ellos en Rezola, partido para recortar diferencias. No va a ser fácil pero vamos a intentarlo. De todos modos hay que asegurar la segunda plaza que da opción a jugar por el ascenso como hizo la temporada pasada el Aretxabaleta, aunque Real Unión y Zumaiako vienen apretando».

«Llevamos partidos generando muchas oportunidades, pero no estamos acertados de cara al gol»

Lo cierto es que en casa se están sacando adelante los partidos, «los dos últimos con Oiartzun y Real Unión fueron partidos muy competidos y de pocas ocasiones, aunque conseguimos marcar un tanto y llevarnos los seis puntos. Pero en general llevamos una serie de partidos en los que generamos muchas ocasiones pero no conseguimos materializarlas. Sin ir más lejos en Elgoibar hicimos un gran encuentro con infinidad de oportunidades de gol pero solo materializamos uno mientras que ellos solo llegaron una vez, faltando un par de minutos para el final y nos empataron. Ese resultado nos dolió bastante. En Mutriku la pasada semana estábamos avisados de los que nos íbamos a encontrar. Ellos saben bien qué tipo de campo tienen, pequeño, en el que en cualquier momento se pueden generar ocasiones y aunque los jugadores sabían todas estas circunstancias, encajamos un gol nada más arrancar el partido, al minuto. Por si eso fuera poco, veinte minutos más tarde hacían el segundo. Pero fueron sus únicas ocasiones. Nosotros estuvimos atacando constantemente, empujando, tratando de buscar el empate para luego ganar y traernos los tres puntos pero no pudo ser. Dos goles de Andreano igualaron el partido cuando todavía restaban diez minutos, más prolongación. Apretamos, dimos un balón en el poste y pese a buscarlo no llegó el gol de la victoria. Pudimos dar la voltereta al marcador pero no lo conseguimos» reconoce el mister.

Algo que los aficionados se preguntan son los cambios en los onces del equipo, a lo que Roteta responde que «se debe a cuestiones estrictamente tácticas. Tengo una veintena de jugadores a muy buen nivel y dependiendo del rival, su forma de jugar, el campo en el que jugamos, qué tipo de jugadores alinea, tomamos la decisión de quienes deben jugar cada partido. Además en esta última fase hemos recuperado a Dani Marin, que es un gran jugador y en este aspecto estoy contento con lo que tengo a mi disposición».

Pues esperemos que este sábado acierte con el equipo que se enfrente al Mondragon y que los puntos se queden en casa. Otro tanto le deseamos a las chicas de Liga Vasca que juegan en Asti Txiki a las 15.30 contra la Real Sociedad C.

Las de Izquierdo ya le dieron trabajo a las donostiarras en Zubieta en la primera vuelta donde cayeron por un gol y buscarán dar un susto al líder de la categoría. Las zarauztarras vienen de empatar en Añorga en un partido con altibajos. Se pusieron 0-2 con goles de Eizagirre y Garde pero las donostiarras voltearon el marcador para ponerse 3-2. Por fortuna, y méritos, las nuestras marcaron al final el gol del empate por medio de Telletxea.

Por último el juvenil de Liga Nacional se desplaza a Gasteiz para jugar el domingo con el Alavés B (10.45 J.L.Compañon).