Proyección del documental 'ONkologia 360º' sobre el proceso oncológico

Hoy, jueves, a las 18.00 horas, el Modelo Aretoa de Zarautz acogerá el estreno del documental 'ONkologia 360º', una pieza audiovisual que recoge la esencia de un proyecto educativo, sanitario y social pionero desarrollado durante el curso 2024-2025.

'ONkologia 360º' es una iniciativa impulsada por la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, que ha unido el trabajo de cuatro centros de FP: CIFP Irudika LHII, CIFP Plaiaundi LHII, Inmakulada Tolosako Lanbide Ikastola y la Escuela de Cine y Vídeo (Escivi).

El objetivo ha sido ofrecer una respuesta integral a las necesidades de los pacientes oncológicos, abordando de manera coordinada la imagen personal, la nutrición, el ejercicio terapéutico y el bienestar emocional, con una colaboración inédita entre la FP, Osakidetza y asociaciones de pacientes.

El proyecto ha contado con la implicación directa de Osakidetza y con la colaboración de las principales asociaciones de pacientes y familiares con cáncer de Gipuzkoa: Asgicer, Katxalin, Minbiziaren Aurka Gipuzkoa, Iñurri, Aspanogi y Agadelprise.

Durante el curso se han celebrado jornadas científicas, talleres de asesoramiento y experiencias compartidas entre alumnado, profesionales sanitarios y pacientes, en las que la Formación Profesional ha mostrado su potencial transformador en ámbitos de gran impacto social.

El documental narra ese proceso colectivo, las emociones vividas y el valor de la colaboración entre estudiantes, docentes, pacientes y profesionales. Grabado durante todo el curso por el alumnado de Escivi (Escuela de Cine y Vídeo), combina testimonios reales, escenas de talleres y entrevistas con los protagonistas del proyecto, mostrando cómo la educación puede contribuir al cuidado integral de las personas. Previo al estreno, se ha lanzado el teaser oficial, un breve adelanto que transmite la dimensión humana y pedagógica de esta iniciativa.

Continuidad al proyecto

Debido al éxito y la gran acogida que ha tenido la iniciativa, CIFP Irudika LHII (antes Monte Albertia) y CIFP Plaiaundi LHII darán continuidad al proyecto 'ONkologia 360º' durante el curso 2025-2026. En esta nueva fase se prevé ampliar las acciones de prevención, acompañamiento y sensibilización dirigidas tanto al alumnado como a las personas pacientes y sus familias, consolidando la colaboración entre centros, profesionales y entidades del ámbito de la salud.