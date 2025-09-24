Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El objetivo de la licitación es poder adjudicar cuanto antes la utilización y explotación de la cantina de Asti.

Zarautz

El proceso para licitar la explotación de la cantina de Asti se abrirá de nuevo

Para esta nueva adjudicación se han modificado las condiciones de la licitación

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:50

El Ayuntamiento de Zarautz ha vuelto a poner en marcha el proceso de licitación para adjudicar la utilización y explotación de la cantina de ... la zona deportiva de Asti. Para esta nueva adjudicación, se han modificado las condiciones de la licitación. Toda la información acerca del proceso y la licitación se podrá consultar el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Zarautz, pero indicar a las personas interesadas que el último día para presentar las ofertas será el 3 de noviembre.

