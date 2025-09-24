El proceso para licitar la explotación de la cantina de Asti se abrirá de nuevo

El Ayuntamiento de Zarautz ha vuelto a poner en marcha el proceso de licitación para adjudicar la utilización y explotación de la cantina de ... la zona deportiva de Asti. Para esta nueva adjudicación, se han modificado las condiciones de la licitación. Toda la información acerca del proceso y la licitación se podrá consultar el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Zarautz, pero indicar a las personas interesadas que el último día para presentar las ofertas será el 3 de noviembre.

Como es sabido, la cantina de Asti ha estado cerrada durante todo el verano, ya que ninguna persona o familia se ha animado a coger las riendas del negocio en las condiciones establecidas en los pliegos.

Para esta nueva convocatoria las condiciones son menos exigentes. Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP.

Para doce años

La concesión que se otorgue tendrá un plazo de doce años, a contar desde el día siguiente a la formalización en documento administrativo. Una vez cumplido el plazo, revertirán gratuitamente al Ayuntamiento de Zarautz el pleno dominio del bien concedido así como las obras, construcciones e instalaciones realizadas.

El inicio de la actividad se efectuará como máximo a los 4 meses del acuerdo municipal por el que se dé inicio al expediente de concesión de la explotación del inmueble. En caso de que la concesionaria no pudiera cumplir con dicho plazo, deberá presentar una justificación documentada y razonada, explicando las causas del retraso.

Canon de 10.800 euros anuales

El canon mínimo de licitación es de 10.800 euros anuales IVA incluido (8.925,62 euros + 1.874,38 euros de IVA), cantidad que podrá ser mejorada, al alza, por quienes liciten. Las ofertas que no lleguen al mínimo quedarán excluidas.

Para esta ocasión, para el equipamiento de la cocina, hay prevista financiación suficiente en el presupuesto municipal de este año. La adjudicación del contrato deberá dictarse en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.