El lunes comenzarán las labores para renovar el pavimento del malecón

Este próximo lunes, 13 de octubre, comenzarán las obras para sustituir el pavimento del malecón de Zarautz. Desde Madoz kalea hasta Lizardi kalea, se ... renovará el pavimento de la parte más cercana a la playa del paseo marítimo zarauztarra. En total se sustituirá la superficie en cerca de medio kilómetro del paseo. Junto a ello, también se renovará el pavimento de los accesos a Matxitxako, Higer y Lizardi kalea. Este nuevo piso se conformará de hormigón impreso coloreado.

«En esta última época el pavimento del malecón ha sufrido mucha presión y muchas baldosas se han roto, en su mayor parte, por las camionetas y furgonetas que pasan diariamente por allí, pero también por las miles y miles de personas que pasean por él a lo largo del año. Una vez pasado el periodo estival, iniciamos los trabajos de renovación del suelo», nos explicaba ayer al mediodía el concejal de Obras y Servicios, Iban San Martín. «Con el cambio de pavimento mejoramos la accesibilidad de nuestro paseo marítimo y, con ello, evitaremos, en gran medida, el riesgo de caídas».

La obra se ha adjudicado mediante concurso a la empresa Estudio y Obras Rekalde SL y la dirección de obra correrá a cargo de Injelan. El Ayuntamiento invertirá un total de 478.542 euros (IVA incluido) en esta actuación.

En lo que respecta a los plazos, se prevé que tengan una duración de tres meses y medio, para finalizar sobre finales de enero del 2026, y se realizará por fases, de oeste (Madoz) a este (Lizardi).