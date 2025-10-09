Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Muchas baldosas del malecón se rompen y son parcheadas. Ahora se iniciará la renovación del suelo. ETXEBERRIA

Zarautz

El lunes comenzarán las labores para renovar el pavimento del malecón

En total se sustituirá la superficie en cerca de medio kilómetro del paseo, desde Madoz hasta Lizardi kalea

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Este próximo lunes, 13 de octubre, comenzarán las obras para sustituir el pavimento del malecón de Zarautz. Desde Madoz kalea hasta Lizardi kalea, se ... renovará el pavimento de la parte más cercana a la playa del paseo marítimo zarauztarra. En total se sustituirá la superficie en cerca de medio kilómetro del paseo. Junto a ello, también se renovará el pavimento de los accesos a Matxitxako, Higer y Lizardi kalea. Este nuevo piso se conformará de hormigón impreso coloreado.

