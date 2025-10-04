Labores de asfaltado en el cruce entre Gaztainpe y Gipuzkoa kalea

ZarautzLabores de asfaltado en el cruce entre Gaztainpe y Gipuzkoa kalea
Han comenzado e sta semana, dando continuidad a los trabajos previamentre realizados en la plaza Gaztainpe
Zarautz
Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00
Esta semana han comenzado las labores de asfaltado del cruce que une Gaztainpe kalea con Gipuzkoa kalea, dando así continuidad a los trabajos previamente ... realizados en la plaza Gaztainpe.
Estas labores de asfaltado las llevan a cabo la empresa Debasfalt y la Brigada Municipal y tienen un presupuesto de 33.999 euros (IVA incluido). Se prevé que los trabajos tengan una duración aproximada de un par semanas, pero podría variar dependiendo de las condiciones meteorológicas. Durante este periodo, en algunos momentos las obras afectarán al estacionamiento y al tráfico rodado, no permitiéndose el acceso de vehículos a la zona afectada por las obras, si bien se crearán accesos alternativos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión