Iñigo Manterola presenta su obra en Art Miami que se celebra esta semana

El artista oriotarra afincado en Zarautz Iñigo Manterola vuelve a exponer su obra en Art Miami 2025, una de las ferias de arte contemporáneo más influyentes del panorama internacional. Manterola viajó ayer a Miami para participar en esta exclusiva feria que se celebra durante toda esta semana, donde se dan cita coleccionistas y profesionales del arte de todo el mundo. «Con una selección extremadamente rigurosa que cada año deja fuera a cientos de artistas, que una galería de esta relevancia repita conmigo supone un reconocimiento excepcional», nos señalaba el lunes. Y es que la presencia de Manterola en Art Miami 2025 consolida su posicionamiento internacional y confirma el interés creciente que despierta su obra en el mercado norteamericano.

En esta edición, Iñigo Manterola presentará piezas inéditas de su nueva serie 'Basque Treasures', un conjunto de obras en las que el artista continúa explorando el movimiento desde una perspectiva renovada. A través de brochazos enérgicos, gestuales y aparentemente espontáneos, Manterola captura la intensidad, la fuerza y la poética del instante, ofreciendo una evolución natural de su lenguaje plástico.

Su obra, profundamente conectada con sus raíces y con el paisaje cultural del País Vasco, combina modernidad y tradición mediante una investigación constante sobre la forma, la materia y el ritmo visual. «Volver a Art Miami es una oportunidad extraordinaria. Que OMSA Gallery apueste por mí un año más es un honor y un impulso para seguir investigando y creando», señala el artista.