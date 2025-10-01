La iniciativa +60 Adinekoen Udazkena abre este jueves un amplio programa de actividades

En el Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Zarautz ha dado a conocer el programa de actividades organizado para ellas durante ... este mes de octubre. Este programa se ha diseñado en el seno de Mesa de Mayores del que forman parte diferentes asociaciones y este año viene con novedades.

Tal y como explicó en la presentación el concejal de Políticas Sociales, Jesús Arana, «en el marco de la Mesa de Mayores tomamos la decisión de hacer cambios en la Semana +60 que hasta ahora organizábamos. Así, este año damos la bienvenida al +60 Adinekoen Udazkena, con el objetivo de promover iniciativas y eventos de interés para las personas mayores, y la ciudadanía en general, no concentrando las actividades en una sola semana, sino que durante todo el mes de octubre».

Actividades abiertas

Y el programa arrancará este jueves con la conferencia que impartirá la investigadora en Matia Institutoa Andrea Pozo, de 18.00 a 19.30 en Modelo aretoa, sobre el tema de 'La soledad'. En su charla, profundizará en la realidad de la soledad y presentará estrategias para afrontarla. Proseguirá el programa el día 9, con una reproducción y coloquio de microdocumentales creados junto a personas en situación no deseable. Para el día 15, Kaitin Allende ofrecerá un monólogo sobre la 'Vejez hiperactiva'. Para el día 16 anuncian un bingo con música y por la tarde un Death Café para hablar sobre la muerte. El programa finalizará con la charla que impartirá el día 21 el psicólogo Javier Vilches sobre las 'Pautas de alimentación para personas mayores', una marcha en bicicleta para el día 23 y la verbena del dia 29 frente al Udaberri con el grupo Gauargi.

Aunque el nombre sea +60 Adinekoen Udazkena, todas las actividades organizadas están abiertas a toda la ciudadanía, para que toda aquella persona interesada pueda participar.

Junto a la presentación del programa, el Ayuntamiento agradeció en la presentación a todas las asociaciones que participan en la Mesa de Mayores y han colaborado en la elaboración y organización del programa: Udaberri Jubilatu Elkartea, Iñurritza Jubilatu Elkartea, Kostan elkartea, Afagi, Nagusilan, Zarautz Herri Zaintzailea, Santa Ana Zaharren Egoitza, Maria Etxetxiki Eguneko Zentroa y los representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento de Zarautz.

Aprovechando la fecha elegida, durante la presentación, los representantes de las asociaciones que conforman la Mesa de Mayores leyeron una declaración sobre la situación, las necesidades y los derechos de los mayores.