Ganar 3-1 al Mondragón le sirve al Zarautz para acercarse al liderato

El Zarautz venció en casa ante el Mondragón en un partido en el que sobró la segunda mitad. El conjunto zarauztarra se sitúa a cinco ... puntos del Añorga que empató a cero en Bergara. Joseba Roteta alineó en el verde de Asti a Adrian en portería; Aizpurua, Peinador, Marín y Manterola en la zaga; Irigoien y Andreano en el centro; Jonpe e Ibon por las bandas; Ximon de enganche e Iñigo en punta.

El conjunto local comenzó el partido buscando la portería rival desde el principio. Había que ganar este partido. Fruto del empeño por abrir el marcador, llegó el primer gol en el minuto 28 de juego. Jonpe sacaba de banda, se la devolvía Ximon de primeras, y el centro del primero lo remataba Manterola picándola de cabeza por encima del portero rival.

Los zarauztarras siguieron buscando la meta visitante y en el minuto 42 llegó el segundo. Botó el córner Jonpe, peinaba de cabeza Manterola en el primer palo y remataba a bocajarro Andreano, ampliando la diferencia en el marcador.

A pesar de que el Mondragón no inquietó la meta de Adrián, dos minutos después del tanto de Andreano, recortaba distancias tras un buen centro desde banda que remataba a placer Aizpurua. No tardaría en llegar la respuesta de los de Joseba Roteta, concretamente un minuto más tarde. Manterola conseguía el segundo gol en su cuenta particular. El meta visitante no pudo hacer nada tras el golpeo desde fuera del área con la pierna mala del lateral zurdo local. Se llegaría al término de la primera mitad con el tres a uno.

Sobró la segunda mitad

Tras la reanudación, la segunda parte comenzó sin cambios y con un ritmo completamente diferente al primero. El conjunto visitante metió una marcha más y entró más duro en las disputas, lo cual llevó a que el partido se calentase por momentos.

Los zarauztarras, en cambio, propusieron un planteamiento más defensivo teniendo en cuenta el marcador favorable. En el minuto 52, el Mondragón recortó distancias en un contragolpe, pero el juez de línea, justo después de que el balón cruzara la línea de gol, levantó el banderín por fuera de juego, iniciándose así una airada protesta por parte de jugadores y banquillo.

Joseba Roteta introdujo varios cambios para oxigenar al equipo: entraron Águila, Oyanguren, Kepa, Etxeberria y Unanue por Jonpe, Manterola, Ximon, Andreano e Ibon. No hubo grandes ocasiones a excepción de un par de disparos de Águila que se marcharon lejos de la portería. Con el mismo resultado que al descanso se llegó al final del tiempo reglamentario.

Con los tres puntos, el conjunto zarauztarra recorta distancias respecto al liderato que sigue manteniendo el Añorga pese a su empate a cero en su visita a Agorrosin. Respecto al tercer clasificado, también aumenta su renta. El Real Unión empató en su visita a Lesaka y se queda a 7 puntos al igual que el Zumaiako. La próxima jornada el Zarautz KE se enfrentará al Hernani a domicilio, partido que está previsto que se dispute el día 1 de mayo. Tiempo hay, por lo tanto, para preparar con mimo esta parte definitiva del campeonato. Cinco finales para tratar de redondear una bonita temporada, especialmente el partido que jugaran en Rezola dentro de tres jornadas Añorga y Zarautz.

Derrota en Gasteiz

El juvenil de Liga Nacional tenía un difícil compromiso el domingo por la mañana en el J.L. Compañon de Gasteiz contra el Alavés B, pero lo encararon con ilusión, dando comienzo al partido con un gol muy tempranero. Aner Manterola marcaba en el minuto 3 de partido y consiguieron llegar al descanso empatados tras el gol de los alaveses.

Pero en la segunda mitad, tras aguantar el chaparrón del equipo de casa, terminaron perdiendo con dos goles al final del partido, en los minutos 84 y 86. Una pena porque necesitan puntos los chicos de Jaime Colado que están en una situación muy peligrosa en la clasificación.

Por último, a punto estuvieron las chicas de Liga Vasca de dar una gran alegría a la afición. Empataron a dos goles con la Real Sociedad C, tras ir ganando 2-0 y ser remontadas al final.