El Festival musical Adarretatik sigue contando con un público fiel y entendido

La octava edición del Festival de Música Adarretatik de Zarautz, celebrado este pasado fin de semana de octubre, ha cumplido con las expectativas. Los verdaderos amantes de la música han podido disfrutar y bailar con las nueve actuaciones musicales de calidad ofrecidas en diferentes rincones de Zarautz, tales como Munoa Plaza, Musika Plaza, Kalea Nagusia, Frontoi-Txiki, Zigordia Kalea, Lege Zaharren Enparantza, Barren Plaza, así como Surtidor Kafetegia. Actuaciones que han tenido muy buena acogida por parte del cuantioso publico allí congregado, que se estima en varios miles de personas en total, de todas las edades y llegados de diferentes rincones del extranjero, Estado, Euskal Herria, sin olvidar al público local, siempre fiel.

La variedad musical programada ha tenido una inmejorable respuesta del público, abarcando un amplio abanico de estilos. Por citar, la excelente música euskaldun contemporánea y experimental pinchada en vinilo por Telmo Trenor DJ de Donostia en el arranque del viernes tarde. A continuación, la veterana formación de Alguillo & Alkimistak ofreció un magnifico concierto a base pop-rock euskaldun donde la calidad musical de los músicos y las coristas sorprendió al publico congregado en la Munoa. Para rematar la primera jornada, el sexteto de la gran cantante extremeña Olana Liss encandiló y puso a bailar a todos los presentes con su vibrante show lleno del mejor soul y funk cantado en castellano.

En la segunda jornada del festival, se anunciaba lluvia a partir de la tarde, pero eso no impidió que los nueve componentes de la espectacular Mogumbo Brass Band, compuesta por excelentes músicos académicos de instrumentos de metal, recorriera las principales calles y plazas del centro de la localidad inundando con su potente sonido del mejor swing jazz de Nueva Orleans. A las ocho de la tarde, arrancaba la actuación del mítico músico y cantautor donostiarra Javier Sun en el interior de Surtidor kafetegia, donde los seguidores del artista corearon y bailaron a gusto en un show que no defraudó a nadie. A las diez y cuarto de la noche, cesó la lluvia y comenzó uno de los conciertos más animados de esta edición, en concreto el ofrecido por la cantante italiana Micky Paiano, y su grupo Micky & The Buzz, donde su arrollador sonido rock'n'roll 50's, puso a bailar a todos los presentes. Para cerrar de manera magistral la segunda jornada del festival, el grupo Rambalaya de Barcelona, liderado por la espectacular voz de su cantante Jonathan Herrero, ofreció un concierto con mayusculas de gran calidad musical de estilos como r&b, soul y rock clásico, que encantó al público.

Por último, en la tercera jornada, el domingo, miembros del colectivo Donosti Lindy Hop animaron por completo Lege Zaharren Enparantza, con su preciosa propuesta de baile de jazz clásico. Y para finalizar, a media tarde el cuarteto de la joven y talentosa artista, Nuria Culla ofreció un exquisito concierto de jazz y pop, a modo de broche de oro para clausurar esta octava edición del consolidado festival zarauztarra.

La valoración de la organización es «muy positiva», y la asociación cultural Enbor, una vez finalizada esta edición ya tiene la mirada puesta en la preparación de la novena edición del año que viene. De parte de los organizadores, agradecimientos especiales al principal patrocinador, Ayuntamiento de Zarautz, Kultura Zarautz, Turismo Zarautz, así como a Laboral Kutxa, y a los colaboradores como la plataforma musical Katapulta, la empresa de Sonido y Luces SEI, el portal de internet Zuzeu al programa de radio Boom Shaka Laka de Gaztea, San Francisco 33 Bokategia, Itxaso Taberna y Pastelería Sayalero. «Gracias a todos y todas sinceramente por el apoyo y colaboración ofrecidas», señalan desde la organización.