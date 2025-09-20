El Festival Adarretatik celebrará su octava edición del 3 al 5 de octubre con 9 conciertos

Antxon Etxeberria ZARAUTZ. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

Un año más, el festival Adarretatik llenará de música las calles de Zarautz. Esta octava edición se celebrará del 3 al 5 de octubre. El festival mantiene este año también su esencia: ofrecer música de calidad, gratuita y llena de diversidad, en espacios abiertos del municipio, además de en la cafetería Surtidor, con conciertos dirigidos a todas las edades, géneros y públicos.

El Ayuntamiento de Zarautz ayudará al festival con una subvención de 26.000 euros y ayuda en la infraestructura de los conciertos. En total habrá nueve actuaciones divididas en Musika plaza, Munoa plaza y por las calles de la localidad. Durante la presentación realizada en el kiosko de Musika Plaza, Mikel Unzurrunzaga 'Makala' adelantó que «habrá variedad de estilos, pero como es habitual, la música negra dominará la programación del festival: rhythm & blues, soul, funk, jazz, swing, pero también, pop, rock 'n «roll, una pizca de música electrónica...». Así, se brinda la oportunar de actuar tanto al talento local, que tendrá la oportunidad de crear 'conexiones' nacionales/internacionales con músicos y grupos de nivel.

La mayoría de las propuestas provienen del País Vasco y alguna de Cataluña. También se contará con proyectos que compaginan a músicos italianos y extremeños con los del País Vasco, con equilibrio entre músicos veteranos experimentados y nuevos o emergentes. Este año destaca la presencia de artistas con una larga trayectoria como (Alguillo & Alkimistak, Javier Sun y otros), así como artistas noveles o artistas noveles emergentes, como Nuria Culla y Mogumbo Brass Band. Estos últimos proyectos están compuestos por alumnos que han trabajado en Musikene y gracias a la colaboración de la plataforma Katapulta.