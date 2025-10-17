El Concurso Internacional Francisco Escudero reúne a 135 compositores

Mañana, domingo, a las 12.30 del mediodía en Modelo areatoa se celebrará la gala-concierto del XVIII Concurso Internacional de Composición para Acordeón ... Francisco Escudero, organizado por Hauspoz-Asociación Vasca de Acordeón. En esta edición, el certamen ha superado todas las previsiones, reuniendo a 135 compositoras/es procedentes de 40 países y consolidándose como uno de los referentes internacionales en la creación contemporánea para acordeón.

Durante la gala se estrenarán las obras premiadas en la pasada edición, y se darán a conocer los nombres de los ganadores de este año. Entre los estrenos de este año destacan 'Vento, piangi veloce', para trío de acordeones, del compositor italiano Stefano Bonilauri, ganadora de la XVII edición; 'In Silhouete', del sueco Elias Frisk, reconocida con la mención especial del jurado; 'Fear', del polaco Tomasz Skweres, que obtuvo la mención especial en la decimosexta edición; y 'Muntogna Magica', del compositor suizo Lucien Danzeisen, premiada en la categoría pedagógica.

Los estrenos estarán interpretados por Jéssica Reis, Julen Murga, Irene Miguel, Rebecca Goodman, Garazi Navas y Juan Matías, seis jóvenes músicos que representan la nueva generación de intérpretes vinculados al acordeón contemporáneo.

La cita contará además con la actuación del Expressio Duo, formado por las acordeonistas Garazi Navas y María Zubimendi, que ofrecerán dos transcripciones de obras de Jesús Guridi especialmente seleccionadas para acompañar la gala.

Creado por Hauspoz–Asociación Vasca de Acordeón, el concurso en recuerdo al gran maestro se ha consolidado como un referente internacional en la creación contemporánea para acordeón. Año tras año, compositores de los cinco continentes encuentran en Zarautz un espacio donde su música puede cobrar vida y alcanzar nuevos públicos.