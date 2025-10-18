Cinco coros de primer nivel mundial actuarán estas próximas fechas en Zarautz

Zarautz será sede un año más del Festival Nazioarteko Ahotsak que organiza Zarautz Abesbatza con la posibilidad de disfrutar de cinco conciertos con coros ... de primer nivel mundial que vienen a competir al Certamen de Masas Corales de Tolosa. Este año acudirán cinco coros, tres de ellos de Letonia, además de un coro ucraniano y otro japonés. Los conciertos seran en la iglesia de Los Franciscanos, menos el último, que será en Santa Klara.

Letonia es un país de menos de dos millones de habitantes, pero con una gran potencial coral. Como remarcaba Juanan Urdangarin, presidente de Zarautz Abesbatza en la presentación del evento, «en Letonia cantar en el coro es su tradición. Fomentan el trabajo de la voz en las escuelas y el canto en grupo, por lo que desde pequeños trabajan la educación de la voz, el oído, el canto, la afinación y la interpretación. La canción coral tiene que ver con su identidad como pueblo». Añade que «los otros dos grupos que nos han asignado desde Tolosa son un coro de Ucrania que tiene sede en Polonia (creemos por la guerra) y un coro japonés, también ambos, excelentes».

El primer concierto, el martes

El primero de los conciertos será este próximo martes, día 21, a las 20.30 horas en Los Franciscanos a cargo del grupo de voces mixtas 'Sola' de la capital de Letonia, Riga, conformado por 20 mujeres y otros tantos hombres. Desde su fundación en 1998, este coro de la Academia Letona de Cultura ha participado activa y regularmente en diversos concursos y conciertos, tanto en Letonia como en el extranjero. También ha realizado varias grabaciones, la más reciente de las cuales puede encontrarse en Spotify. El coro ha colaborado con representantes de diversos ámbitos, creando y manteniendo así un repertorio diverso. Kaspars Ādamsons es su director artístico, además de director de la Ópera y Ballet Nacional de Letonia.

Fechas de los conciertos 21, 26, 28 y 30 de octubre y 2 de noviembre.

Programa Comenzará con el concierto del coro de Riga (Letonia) Sola Youth Choir y proseguirá con los coros de Ucrania, Letonia, Japón y otra vez Letonia.

Lugar Las actuaciones serán en Los Franciscanos, excepto el último, en Santa Klara.

Proseguirá el programa con el concierto el día 26 -domingo- a las 19.00 horas a cargo del grupo ucraniano con sede en Polonia, el coro Skovoroda. El tercero de los conciertos será el martes, día 28, a las 20.00 con el magnífico coro juvenil Balsis de Letonia con más de 25 premios en su haber, el último el año pasado, en el Gran Prix de Europa, en Alemania. El jueves, día 30, a las 20.00 horas, el turno será para el coro japonés Yumecan Choir, formado por jóvenes de gran talento.

Y como colofón al programa de Nazioarteko Ahotsak, el domingo, 2 de noviembre, a las 19.00 se anuncia, esta vez en Santa Clara, al grupo de voces Anima Solla, formado por 6 chicas letonas,

Begoña Ajuria, de la junta de Zarautz Abesbatza, detallaba en la presentación que las entradas costarán 5 euros, 3 para los socios de Zarautz Abesbatza. «Si alguién desea hacerse socio del coro, el precio son 15 euros al año y con ello el precio de estos conciertos más barato y, además, en cualquier celebración, boda, funeral, aniversario... quien quiera la participación de nuestro coro, puede conseguirlo un 10% más barato».

Finalizaron la presentación agradeciendo al ayuntamiento y a Musika Eskola, además de a Los Franciscanos por colaborar con la iniciativa, así como al Centro de Iniciativas de Tolosa por traer estos conciertos a Zarautz.