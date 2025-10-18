Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El coro de voces mixtas Sola Youth Choir de Riga (Letonia), formado por 20 mujeres y otros tantos hombres, cantará este martes en Los Franciscanos.

Zarautz

Cinco coros de primer nivel mundial actuarán estas próximas fechas en Zarautz

Nazioarteko Ahotsak de este año contará con la participación de tres coros de Letonia, uno de Ucrania y otro de Japón

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

Comenta

Zarautz será sede un año más del Festival Nazioarteko Ahotsak que organiza Zarautz Abesbatza con la posibilidad de disfrutar de cinco conciertos con coros ... de primer nivel mundial que vienen a competir al Certamen de Masas Corales de Tolosa. Este año acudirán cinco coros, tres de ellos de Letonia, además de un coro ucraniano y otro japonés. Los conciertos seran en la iglesia de Los Franciscanos, menos el último, que será en Santa Klara.

