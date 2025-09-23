Charla y marcha ciclista dentro de la Semana de la Movilidad

Antxon Etxeberria zarautz. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea es una asociación de ciclistas sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, y defender los intereses y la seguridad de los usuarios de la misma.

Hace un año se formó el grupo de Zarautz de Kalapie y desde entonces se ha reunido mensualmente y realizado propuestas para mejorar la movilidad ciclista en Zarautz, como la solicitud de incluir en los presupuestos municipales una partida de fomento de la bicicleta, la reparación del bidegorri de Salbide o la solicitud de nuevos accesos al malecón para ciclistas. «Desgraciadamente el Ayuntamiento no ha respondido a ninguna de las propuestas presentadas», lamentan desde Kalapie. Pese a todo, Kalapie tiene la intención de seguir trabajando para que Zarautz siga siendo un pueblo que se mueve en bici y realizando propuestas para que se mejoren las infraestructuras actuales.

Este año Kalapie se une a la Semana Europea de la Movilidad sostenible con dos actos que celebrarán en el municipio. Por una parte, se ofrecerá una charla a cargo del donostiarra Mikel Bringas, experimentado viajero en bicicleta y autor de la web Bizibidaia. Mikel proyectará un audiovisual y hablará sobre la ruta cicloturista que ha realizado por Perú. La charla será mañana, jueves, a las 19.00 horas en el local de Pagoeta Mendi Elkartea (Santa Marina kalea 2, 1º). Por su parte, para el viernes, día 26, ha organizado una marcha ciclista o masa crítica en Zarautz. La masa crítica es un evento ciclista mensual celebrado en centenares de ciudades del mundo, en el que personas usuarias de la bicicleta se reúnen para dar un paseo por la ciudad. La finalidad principal es celebrar y reivindicar la bicicleta como un medio de transporte sostenible, accesible, y saludable. «En Zarautz pasearemos en bicicleta para defender los derechos de las y los ciclistas, y expresar el orgullo de que Zarautz sea un pueblo ciclista. La cita será partiendo a las 18.30 horas desde Lege Zaharren enparantza. «Queremos agradecer su colaboración a Mikel Bringas y a Pagoeta Mendi Elkartea y animar a todas y todos los zarauztarras usuarias de la bicicleta a participar en las actividades organizadas», señalan desde Kalapie.