La cartelera deportiva de este sábado viene con rugby, fútbol y balonmano

El cuerpo técnico del Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen listo para arrancar esta tarde con la competición en Division de Honor B.

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Los aficionados al deporte en general y al rugby, fútbol o balonmano en particular tienen esta tarde de sábado una cartelera deportiva intensa y muy interesante.

En las instalaciones de Asti se juegan dos importantes partidos, en el campo de rugby arranca la competición en División de Honor B y en el de fútbol juega el Tercera Federación.

Por su parte la cancha del polideportivo Aritzbatalde tiene doble sesión con los dos máximos exponentes de la sección de balonmano del Zarautz KE jugando uno detrás del otro.

Los duelos son contra Getxo en rugby y Añorga en fútbol en Asti, y Eibar y Ereintza en balonmano en el Aritzbatalde

Visita del Getxo

La jornada vespertina comienza en Asti con el primer partido de liga para el Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen ante uno de los rivales más fuertes del Grupo A de División de Honor B, el Getxo, a partir de las 16.00 horas.

La gran novedad en el equipo es que hay nuevo entrenador principal y de tres cuartos en sustitución de Fran Puertas, quien ha dirigido el equipo durante estas tres últimas temporadas. Se trata del vasco fracés Francois Meyrans 'Pantxoa'. El baionatarra contará con la colaboración de Facundo Orive que continuará como ayudante y preparador de los delanteros.

Pantxoa se encargará del seguimiento y coordinación del segundo equipo y también del tercer equipo, aunque este está muy justo de jugadores. François Meyranx, de 52 años, es un entrenador experimentado. Lleva veinte años ejerciendo de entrenador, en equipos como el Baiona o el Saint-Jean-de-Luz Olympique, entre otros, tanto con jugadores y jugadoras, como con equipos de base. En su etapa como jugador militó entre otros equipos, en el Bera-Bera como medio melé.

En cuanto a la competición se refiere, el Grupo A se compone de 8 equipos que jugarán liga a doble vuelta y los tres primeros pasarán a disputar la fase de ascenso. Ese será el objetivo del equipo.

Como único representante de Gipuzkoa se enfrentará a los vizcaínos del Getxo y Universitario Bilbao, además del Gaztedi, La Única, Oviedo, Santander y Aranda.

En la foto superior se puede ver al staff técnico del primer equipo preparado para este inicio de liga con Francois Meyrans (entrenador), Idoia Malo (delegada), Irune (nutricionista), Berni (preparador físico), Paul Altuna (Manager), Amaia Lizaso (fisioterapeuta) y Facundo Orive (segundo entrenador).

Zarautz-Añorga de Tercera

No lejos del campo de rugby de Asti se juega a las 16.30 el partido de fútbol correspondiente a la quinta jornada de tercera Federación entre dos viejos conocidos como son el Zarautz y el Añorga.

Ambos equipos subieron la pasada temporada de División de Honor a Tercera y se vuelven a encontrar esta tarde en un partido muy importante para ambas escuadras pero más si cabe para los nuestros que esta temporada deben de hacerse fuertes en su campo de Asti.

No ha sido fácil para ninguno de los dos equipos este arranque de liga. Los de Roteta se han mostrado como un grupo sólido ante su público, ganando al Aretxabaleta y empatando con la Cultural de Durango. Ese debe de ser el objetivo, sumar el mayor número de puntos en casa.

Pero vienen de llevarse un varapalo en Portugalete y deberán olvidar lo sucedido en La Florida y centrarse en el Añorga que solo ha sumado un punto en el partido inaugural en casa con el Santurtzi. Es un equipo que saca mucho partido de su campo, Rezola, pero que sufre mucho en sus desplazamientos.

Amenabar y Aiala en casa

Los seguidores del balonmano local tienen por su parte doble jornada con los dos primeros equipos jugando en el Aritzbatalde.

Las chicas del Aiala Zarautz de División de Honor Plata serán las primeras en saltar a la cancha ya que juegan con el Eibar Eskubaloia a las 17.30. No se estrenaron bien en la primera jornada las nuestras que perdieron claramente con el Beti-Onak, mientras que las armeras ganaron en su cancha de Ipurua al Sinfin Santander, por lo que vendrán pletóricas de moral.

Esperemos que el debut en casa esta temporada para nuestras jugadoras sea positivo y amarren los dos primeros puntos que seguro dan tranquilidad al joven equipo zarauztarra.

Una vez finalizado este encuentro llega el de los chicos. En la misma cancha juegan a las 19.30 el Amenabar Zarautz y el Ereintza, un derbi guipuzcoano realmente interesante y emotivo.

Los dos equipos han arrancado muy fuertes la competición, por lo que los puntos en juego pueden ser muy importantes más adelante. Los de Kapaxko han ganado todo lo jugado y los de Errenteria solo han dejado escapar un punto.