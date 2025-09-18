Contra el Cáncer en Gipuzkoa comienza el curso ayudando a dejar de fumar

Este mes darán comienzo los grupos de deshabituación tabáquica. La iniciativa, organizada por el área de prevención de Contra el Cáncer en Gipuzkoa, será ... llevada a cabo por una psicóloga experta en tabaquismo. Esta terapia gratuita cuenta con una tasa de éxito del 60%.

Existe la posibilidad de recibir la terapia de manera online o de forma presencial. Con la intención de personalizar lo máximo posible la atención, se realizará una entrevista previa para valorar la mejor manera para dejar de fumar. Esta terapia se ofrece tanto a pacientes de cáncer que quieran dejar este hábito como a la población general y podrá realizarse tanto en grupo como de forma individual.

Los talleres presenciales se llevarán a cabo en la sede que Contra el Cáncer en Gipuzkoa tiene en Zarautz (Balea kalea, 2), además de en Azpeitia (Calle Enparan, 6) y el plazo de inscripción terminará este domingo, 21 de septiembre.

Debido a que la situación y atención de cada persona es diferente, la asociación quiere ofrecer una atención directa y personalizada a cada paciente. En la web contraelcancer.es/es/tabakoari-agur se pueden consultar los horarios y especificaciones de esta terapia.

Tal y como afirma Maider Sierra, psicóloga de prevención de Contra el Cáncer en Gipuzkoa, «desde el área de prevención tenemos el objetivo de reducir las posibilidades de desarrollo del cáncer».

Las plazas para son limitadas. Las personas interesadas o que necesiten más información, pueden llamar al teléfono 943.457722, enviar un email a gipuzkoa@contraelcancer.es o inscribirse a través del enlace de la web.