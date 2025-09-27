Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento dejará de autorizar nuevos establecimientos en el plazo de un año.

Zarautz

No se autorizarán en el plazo de un año nuevos establecimientos turísticos

El acuerdo fue ratificado por unanimidad en el Pleno del jueves, atendiendo a lo concluido en el proceso participativo 'Zarautzen Bizi'

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

El Ayuntamiento, en su sesión plenaria ordinaria de septiembre, ha decidido dar inicio al proceso para la modificación puntual del Plan General de Ordenación ... Urbana de Zarautz para regular el uso de hospedaje turístico en la localidad. Este acuerdo ha contado con el apoyo de todos los grupos que forman la Corporación Municipal y ha sido aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este pasado jueves. Una vez aprobado en Pleno, el Ayuntamiento de Zarautz acometerá la modificación del plan general para redactar una normativa propia para viviendas y apartamentos turísticos.

