No se autorizarán en el plazo de un año nuevos establecimientos turísticos

El Ayuntamiento, en su sesión plenaria ordinaria de septiembre, ha decidido dar inicio al proceso para la modificación puntual del Plan General de Ordenación ... Urbana de Zarautz para regular el uso de hospedaje turístico en la localidad. Este acuerdo ha contado con el apoyo de todos los grupos que forman la Corporación Municipal y ha sido aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este pasado jueves. Una vez aprobado en Pleno, el Ayuntamiento de Zarautz acometerá la modificación del plan general para redactar una normativa propia para viviendas y apartamentos turísticos.

«Este cambio no es una decisión espontánea, sino resultado de un largo y sólido recorrido, fruto de un proceso de análisis y participación realizado con el objetivo de responder a las necesidades de nuestro municipio y velar por el bienestar de nuestra ciudadanía»,explica la concejala de Vivienda y Urbanismo, Garbiñe Oiarbide. «En este momento nuestro Plan General regula el uso de alojamiento en general, y la creación de una normativa propia para Viviendas Turísticas y Apartamentos Turísticos tuvo un amplio consenso en el proceso participativo llevado a cabo Zarautzen Bizi».

El camino recorrido hasta llegar a esta decisión es largo. En 2024, el Ayuntamiento elaboró y presentó un 'Estudio sobre el estado de la vivienda en Zarautz y el impacto de las viviendas y apartamentos turísticos', en el que se realizaba un diagnóstico de la situación basado en los datos. A partir de estos datos, en mayo de este año se puso en marcha la reflexión compartida Zarautzen Bizi donde, entre otros temas, se trabajó el tema de las Viviendas Turísticas y Apartamentos Turísticos con la ciudadanía. Este proceso ha sido muy útil para poner en marcha esta decisión, pero también para sentar las bases del cambio normativo. No obstante, en adelante seguirá existiendo la posibilidad de realizar aportaciones al proceso, ya que en la sesión del jueves también se aprobó el programa de participación ciudadana hasta la aprobación definitiva de la modificación del plan.

Suspensión de un año

Con el inicio del proceso de adaptar la normativa de alojamientos turísticos, el Ayuntamiento dejará de autorizar nuevos establecimientos y usos en el plazo de un año. En este plazo, el departamento de Urbanismo no emitirá nuevos informes, autorizaciones, licencias para la implantación de nuevos establecimientos y usos, sólo podrán abrirse aquellos establecimientos que ya dispongan de licencia de obras. El Ayuntamiento también podrá prorrogar la suspensión durante dos años más, o hasta que se apruebe el documento definitivo. Para ello deberá aprobar inicialmente la modificación del plan en el plazo de un año.