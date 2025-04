Las localidades de Costa Urola también se han visto afectadas por el apagón histórico vivido ayer en todo el territorio. Sobre las 12.30 caía en Zarautz el suministro eléctrico y la primera reacción de la gran mayoría de los zarauztarras ha sido que debía ser algo puntual de cada casa. Luego el apagón se extendía a la comunidad pero pronto se ha visto que era general.

La gente en la calle trataba de enterarse mediante los móviles que tampoco funcionaban. Bares y comercios detenían su trabajo debido a que no funcionaban muchos aparatos (datafonos incluidos9 y la gente se agolpaba en la calle mientras se extendía la noticia de que era algo general, de todo el país e incluso afectaba a otros países. Ver la carretera general sin semáforos en funcionamiento era una imagen poco habitual pero por fortuna los vehículos tomaban todas las precauciones necesarias para evitar colisiones.

Los bomberos empezaban a acudir a domicilios donde había personas encerradas en los ascensores. Algo parecido ocurría en el ambulatorio de Salbide donde las puertas no se abrían y había gente encerrada en el ascensor. En la estación del tren, mucha fortuna.

El tren procedente de Zumaia se quedaba sin suministro eléctrico justo a la entrada de la estación y a duras penas conseguía llegar hasta los andenes, donde se ha desalojado a todos los viajeros mientras no se ha podido reanudar el servicio. Otros edificios municipales como el polideportivo Aritzbatalde no han tenido incidentes al poseer un generador para casos de apagón.

En Zumaia se vivieron situaciones similares, ya que también hubo personas que se quedaron atrapadas en el ascensor. Tres o cuatro portales de Zumaia tuvieron que recurrir a los técnicos de Orona. «Los semáforos, las barracas, bares… todos se han quedado sin luz. Hemos ido recibiendo llamadas poco a poco; al principio podíamos cogerlas otras no hemos podido coger o no se escuchaba. También hemos recibido peticiones para ayudar a las personas mayores a subir a sus casas, ya que no funcionaban los ascensores. Hemos pedido tranquilidad porque no podíamos ayudar a todos», ha explicado Iban Barba, jefe de la policía municipal de Zumaia.

«También hemos acudido a las residencias de mayores San Juan y Otezuri, ya que hay usuarios que necesitan de máquinas de oxígeno, y ahí se han puesto en marcha los protocolos necesarios pensando que sería un problema de larga duración», ha señalado. Desde la policía municipal expresan que han sido «momentos de impotencia e incómodos por el desconocimiento de la situación», pero no ha habido ninguna grave incidencia. Por otro lado, el servicio de tren de la costa también se ha visto afectado.