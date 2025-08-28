Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pasarela de la playa ha sido retirada. DV

Orio

Retirada parte de la pasarela de la playa

Se insta a la ciudadanía a extremar la precaución por el anuncio de grandes olas durante la marea alta que será sobre las 20.00 horas

A. E.

ORIO.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38

Tras el anuncio de Euskalnet de la alerta amarilla por riesgo marítimo-costero para la navegación en la costa vasca, el Consistorio ha retirado parte de la pasarela de la playa, por lo que se insta a la ciudadanía a extremar la precaución. La pleamar de estos días es sobre las 20.00 horas, y además de la marea alta, ha habido mar con olas que han superado los 3 metros por la tarde, por lo que siempre está bien tomar precauciones.

Oriokoren garaipena

Orioko futbol taldeak beste lagunartekoa jokatu zuen pasa den asteazken iluntzean Mendibeltz zelaian. Gol asko izan ziren neurketan eta garaipena etxean geratu zen, 5-3 Lasarteko Ostadar-en aurka.

Bihar, larunbata, arratsaldeko 16:00etan beste lagunarteko bat jokatuko dute, Astigarragan hain zuzen, bertako Mundarroren aurka.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retirada parte de la pasarela de la playa

Retirada parte de la pasarela de la playa