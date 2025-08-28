Retirada parte de la pasarela de la playa

A. E. ORIO. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

Tras el anuncio de Euskalnet de la alerta amarilla por riesgo marítimo-costero para la navegación en la costa vasca, el Consistorio ha retirado parte de la pasarela de la playa, por lo que se insta a la ciudadanía a extremar la precaución. La pleamar de estos días es sobre las 20.00 horas, y además de la marea alta, ha habido mar con olas que han superado los 3 metros por la tarde, por lo que siempre está bien tomar precauciones.

Oriokoren garaipena

Orioko futbol taldeak beste lagunartekoa jokatu zuen pasa den asteazken iluntzean Mendibeltz zelaian. Gol asko izan ziren neurketan eta garaipena etxean geratu zen, 5-3 Lasarteko Ostadar-en aurka.

Bihar, larunbata, arratsaldeko 16:00etan beste lagunarteko bat jokatuko dute, Astigarragan hain zuzen, bertako Mundarroren aurka.