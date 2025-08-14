Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriokok bost lagunarteko jokatuko ditu Liga hasiera behar den bezala prestatzeko, lehenengoa bihar goizean.

Orio

Oriokoren lehen lagunartekoa bihar, Antiguokoren aurka

Goizeko 11:30ean, Mendibetz zelaian; ondoren, hilaren 20an Zarautzen jokatuko dute

Antxon Etxeberria

ORIO.

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:47

Ohorezko Mailan jardungo duen Oriokok badaramatza egun batzuk entrenamenduekin denboraldi berria behar den bezala prestatzeko, Igor San Miguel entrenatzaile berriaren esanetara.

Preferente mailatik igo ondoren, Oriokok joan den urteko jokalari gehienak mantetzen ditu, baina, zenbait berri ere iritsi dira taldea indartu eta maila berriari aurre egiteko. Paul Cortazar, Beñat Arruti, Xuban Garcia, Iker Peral, Liber Perez, Joseba del Olmo, joan den denboraldian bigarren taldeko entrenatzaile izandakoa, edo Antiguotik itzuli den Unax Arocena.

Aurre denboraldiko lehen lagunartekoa bihar jokatuko dute 11:30ean Mendibeltz zelaian, hain zuzen Nazional jubeneil mailako Antiguokoren aurka. Hilaren 20an Zarautzen jokatuko dute, hilaren 27an Mendibeltzen Lasarteko Ostadar arerio; eta Liga hasi aurretik, azken bi lagunartekoak, Astigarragako Mundarro eta Tolosaren aurka izango dituzte. Guztira 5 neurketa Liga hasiera ongi prestatzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oriokoren lehen lagunartekoa bihar, Antiguokoren aurka

Oriokoren lehen lagunartekoa bihar, Antiguokoren aurka