Una jornada de ecoturismo y actividades Ocean Friendly, con casi 500 participantes

La ría de Orio se convirtió hace unos días en el epicentro del ecoturismo y economía azul con la celebración de Behoria Garbia 2025, un ... evento que reunió a cerca de 500 personas comprometidas con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la promoción de la economía azul. Este evento, que se ha consolidado como un referente en Gipuzkoa, destacó por la gran implicación de los participantes, las asociaciones y las empresas colaboradoras, haciendo de la jornada un éxito organizativo y de impacto ambiental.

Behoria Garbia 2025 congregó a 485 personas que participaron activamente en las diversas actividades organizadas a lo largo del día, mientras que cientos más disfrutaron del mercadillo Cero Waste y el concierto programado. La diversidad de los asistentes, procedentes de distintas localidades del País Vasco subraya la relevancia y atractivo de este evento.

El rango de edades de los participantes, desde los 4 hasta los 62 años, refleja la inclusión y el enfoque familiar del evento, diseñado para todos los públicos. Bajo un cielo despejado y un ambiente ideal para las actividades, la respuesta fue abrumadora, evidenciando el compromiso con la sostenibilidad.

El programa estuvo cargado de actividades Ocean Friendly, diseñadas para fomentar la conciencia ambiental y ofrecer una experiencia educativa y lúdica, como el descenso del río Oria en kayak y la recogida de residuos. Los participantes aprovecharon la marea para llegar a áreas inaccesibles normalmente, recogiendo residuos que llenaron tres contenedores grandes.

El colillatón en la playa de Antilla, con la recogida de colillas, uno de los residuos más perjudiciales en las costas, fue coordinada en colaboración con Surfrider Foundation, logrando recolectar más de 600 colillas en tan solo una hora.

Hubo visitas guiadas y paseos en barco, donde disfrutaron más de 80 personas, aprendiendo sobre la historia marítima y cultural de la zona y la necesidad de conservar estos valiosos ecosistemas. También hubo talleres educativos y charlas donde expertos en sostenibilidad compartieron conocimientos sobre la reducción del uso de plásticos, la preservación de los ecosistemas marinos y la importancia de las prácticas Ocean Friendly en nuestro día a día.

El programa se completó con el mercadillo Cero Waste y el concierto en la Herriko Plaza. El eco-mercado de Behoria Garbia 2025 fue un escaparate de sostenibilidad y creatividad local. Todos los puestos compartieron la misma filosofía: sin plásticos, con producción cercana y reutilizando materiales. Participaron Brewery Land, con sus cervezas artesanas; Kimuri, transformando recursos descartados en piezas únicas; Marapilo, con joyas de cristales recogidos en la playa y, Eskune, con artesanía sostenible también elaborada con cristales marinos. Un mercado que demostró que otra forma de consumir, más consciente y respetuosa, es posible.

Behoria Garbia 2025 logró retirar una cantidad significativa de residuos de la ría y las playas, mejorando la calidad de estos ecosistemas y promoviendo prácticas sostenibles entre la comunidad.