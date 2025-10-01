Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La limpieza de la ría de Orio en kayak y la ballena realizada con los residuos,dos de las actividades de la jornada

Orio

Una jornada de ecoturismo y actividades Ocean Friendly, con casi 500 participantes

La Behoria Garbia 2025 ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y la economía azul

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Orio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55

La ría de Orio se convirtió hace unos días en el epicentro del ecoturismo y economía azul con la celebración de Behoria Garbia 2025, un ... evento que reunió a cerca de 500 personas comprometidas con la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la promoción de la economía azul. Este evento, que se ha consolidado como un referente en Gipuzkoa, destacó por la gran implicación de los participantes, las asociaciones y las empresas colaboradoras, haciendo de la jornada un éxito organizativo y de impacto ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

